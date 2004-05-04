با تمام توان در رقابتهاي تكواندو جام فجر شركت مي كنيم

رضا مهماندوست سرمربي ايراني تيم ملي تكواندو چين تايپه درگفتگو با خبرنگار "مهر" با بيان اين مطلب افزود: قبل از آنكه جام فجر درتهران آغاز شود يك هفته با ملي پوشان ايران اردوي مشترك خواهيم داشت.

وي درمورد مسابقات قهرماني آسيا گفت: ما با تيم دوم خود به اين مسابقات مي رويم ولي درجام فجر چهره هاي المپيكي را با خودبه همراه خواهيم داشت. البته "چوموين" كه جواز المپيك را در وزن اول گرفته درمسابقات دانشجويان جهان شركت خواهد كرد. ضمن اينكه ما هردوورزشكار المپيكي خود را چندي بيش به جام پادشاهي هلند اعزام كرديم كه يك طلا و يك نقره كسب كردند.

مهماندوست با بيان اينكه براي نمايندگان المپيك برنامه هاي خاص داريم افزود: تا زمان آغازالمپيك حضور درچند تورنمت و اردوي مشترك را درنظر گرفته ايم تا درآتن بتوانيم حداقل يك مدال كسب كنيم . البته در وزن 68 - كيلوگرم بيشتر اميد به كسب مدال داريم .

وي درپايان پيرامون وضعيت خود گفت: قرارداد من با فدراسيون تكواندو چين تايپه تا پايان المپيك است ولي آنها سخت به دنبال تمديد قرارداد من هستند كه دراين مورد هنوزهيچ تصميمي نگرفته ام.