به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یواس نیوز وایر، درحالی که یک گروه مدافع صهیونیست در ایالات متحده 28 میلیون نسخه از فیلم مناقشه برانگیز " تعصب: جنگ اسلام افراط‌گرا علیه غرب" را توزیع می‌کند تا برانتخابات ریاست جمهوری این کشور تأثیر بگذارد، این پایگاه اینترنتی راه‌اندازی شده تا پاسخی برای این انزجارها باشد.

این پایگاه اینترنتی ارائه کننده تکذیبیه‌ای نکته به نکته ای است که درباره ادعاهای این فیلم و همچنین فهرست افرادی که اظهارات مناقشه برانگیزی علیه اسلام داشته و پوششهای رسانه‌ای منفی علیه مسلمانان فراهم کرده است.

این پایگاه اینترنتی ارائه کننده اقدامات مثبتی است که دیدار کنندگان از این پایگاه می‌توانند برای به چالش طلبیدن این ستادهای عدم تساهل و ارائه اطلاعات منفی به کار گیرند.

احمد راحب مدیر ارتباطات استراتژیک در شورای روابط اسلامی امریکایی به عنوان یکی از اعضای این ائتلاف گفت: این فیلم ارائه‌کننده انتقادی صادقانه از افراط‌گرایی خشونت‌آمیز نیست بلکه به جای آن تلاش می‌کند خطوطی را که میان تفکر افراط گرا و جهان اسلام و جامعه اسلام و مسلمانان به طور کلی وجود دارد تیره و تار نشان دهد. به طوری که گویی میان این تفکر و مسلمانان ارتباط و پیوند نزدیکی است.

" ائتلاف نفرت به جامعه بین ادیان امریکا صدمه می زند" در پاسخ به اظهارات مایکل سویج مجری تلویزیونی درباره اقلیتهای دینی و قومی شکل گرفت. اعضا این ائتلاف را مقامات عمومیف مدافعات حقوق مدنی و نمایندگان ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و جوامع آسیایی و لاتین تشکیل داده‌اند.