دو هزار کودک بی سرپرست ایلام تحت حمایت خیرین قرار گرفتند

امین فرزام در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این تعداد افراد یتیم امسال در طرح اکرام ایتام که در ایام ماه مبارک رمضان آغاز شد تحت حمایت خیرین قرار گرفته اند.

وی بیان داشت: 70 درصد از افرادی که حمایت از ایتام استان ایلام را بر عهده گرفته اند از استانهای اصفهان و تهران هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه افراد خیر ماهانه 100 هزار ریال به افراد تحت حمایت خود پرداخت می کنند، خاطر نشان کرد: در طرح اکرام اطعام نیز 107 هزار نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد استان ایلام حضور داشته اند.

فرزام یادآور شد: 20 درصد از مردم استان ایلام تحت حمایت کمیته امداد هستند.