به گزارش خبرنگار مهر، "جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به ادامه تصویربرداری مجموعه "جستجوگران"، دورخیز فیلم‌های ایرانی برای فروش، گپی با قطب‌الدین صادقی و انتخاب "آواز گنجشک‌ها" به عنوان نماینده ایران در اسکار. گفتگو با مجید انتظامی به بهانه اجرای سوئیت سمفونی "این فصل را با من بخوان" در صفحه موسیقی، گفتگو با حمید ابراهیمی بازیگر مجموعه "مثل هیچکس" در صفحه رادیو و تلویزیون و گزارشی از اجرای "این فصل را با من بخوان" و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های صدا و سیما در صفحه فرهنگ و هنر آمده است.

"ایران" در صفحه پایانی می‌پردازد به انتخاب "آواز گنجشک‌ها" به عنوان نماینده ایران در اسکار، اصلاح "بزنگاه" توسط سازندگانش، جان تراولتا در نقش یک مأمور مخفی، حضور 240 بازیگر در اولین پلان فیلم "اخراجی‌ها 2" و اخبار کوتاه.

"همشهری" در صفحه سینما می‌پردازد به نگاهی به فیلم "پس از خواندن بسوزان" و یادداشتی بر همکاری دوباره جرج کلونی و برادران کوئن. بازدید شهردار از نمایشگاه قرآن، نمایش تله تئاتر "خرده جنایت‌های زن و شوهری" در عید فطر، حضور سیدمحمد خاتمی در نمایش خصوصی فیلم "دعوت"، جایزه سالانه مهرداد فخیمی برای فیلمبرداران برتر و اخباری کوتاه از عزت‌الله انتظامی، بهروز افخمی و الیزابت امینی در صفحه ادب و هنر کار را تمام می‌کند.

"اعتماد ملی" در صفحه‌های هنر می‌پردازد به گفتگو با چیستا یثربی فیلمنامه‌نویس "دعوت" و گفتگوهایی با گوهر خیراندیش، ثریا قاسمی و مریلا زارعی بازیگران فیلم، نکته‌ها و حاشیه‌هایی از "دعوت". بزرگداشت مهرداد فخیمی با حضور بیضایی، نمایشگاه مکرمه قنبری، یادداشتی بر پروژه‌های جدید هالیوودی، گپی با پرویز مشکاتیان، نقد بیانیه هیئت نظارت بر صدا و سیما درباره "بزنگاه" و اخبار کوتاه در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.

"اعتماد" در صفحه سینما می‌پردازد به نگاهی به کارنامه مانوئل دی‌الیویرا، نقدی بر فیلم "تندر گرمسیری" و نگاهی به سینمای جری شاتزبرگ. حضور سیدمحمد خاتمی در نمایش خصوصی "دعوت"، انتخاب "آواز گنجشک‌ها" به عنوان نماینده ایران در اسکار، نمایش "سه زن" در مرکز فیلم شیکاگو، اهدای جایزه مهرداد فخیمی از سال آینده و اخبار کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به مطلبی به یاد دیوید والاس نویسنده پست‌مدرن آمریکایی. گزارشی از مراسم بزرگداشت مرحوم مهرداد فخیمی، انتخاب فیلم "آواز گنجشک‌ها" به عنوان نماینده ایران در اسکار، حضور سیدمحمد خاتمی در نمایش خصوصی "دعوت" و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به انتخاب "آواز گنجشک‌ها" به عنوان نماینده ایران در اسکار، حرف‌های تهیه‌کننده "فرزند خاک"، 240 بازیگر در اولین پلان "اخراجی‌ها 2"، خلاف مقررات بودن تبلیغ مای بیبی، اعلام برنامه‌های تالارهای نمایشی تئاتر شهر، یادداشتی بر "این فصل را با من بخوان" و اخبار کوتاه.

"کارگزاران" در صفحه سینما می‌پردازد به گفتگو با کارگردان، بازیگران و فیلمنامه‌نویس "آپالوسا"، یادداشتی بر فیلم و معرفی فیلم‌های روز اکران جهانی. دیدار خودمانی محمد حقیقت با گلشیفته فراهانی، برپایی جایزه سالانه مهرداد فخیمی، انتخاب "آواز گنجشک‌ها" به عنوان نماینده ایران در اسکار، آغاز هفته تئاتر پایداری در خانه هنرمندان و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.