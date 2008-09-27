علامه فضل الله درگفتگو با مهر: روز قدس، روز مقاومت در جهان/ خطر ایجاد محور دوستی عربی با اسرائیل

علامه محمد حسین فضل الله به مناسبت روز جهانی قدس در گفتگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به این پرسش که بهترین تعاملی که می توان درقبال روز جهانی قدس به کار گرفت به گونه ای که مناسب با توانایی ملت های عربی و اسلامی با هدف آزادی فلسطین و نجات ملت فلسطین از جنایتهای صهیونیستی باشد، چیست؟ تصریح کرد : شاید مشکل روز جهانی قدس این است که رسانه های عربی، اسلامی و بین المللی به طور کلی این روز را یک مسئله ویژه و خاص ایرانی مانند همه مناسبتهای بومی ایرانی قلمداد می کنند.

این عالم برجسته لبنانی در ادامه افزود : شاید این احساسات ناشی از چند علل و عوامل باشد، از جمله پیچیدگی های سیاسی که مسئله فلسطین را در برگرفته است و همچنین به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی برخی کشورهای عربی و اسلامی وهمچنین به رسمیت شناختن بُعد اقتصادی اسرائیل از سوی دیگر کشورهای عربی.

تحرکات آمریکایی برای ایجاد یک محور سیاسی عربی و دوست با اسرائیل به گونه ای که به کشورهای میانه روی عربی نامیده شده است از دیگر عواملی است که به این مسئله باز می گردد. همین کشورهای عربی از سوی آمریکا مجبور به اتخاذ مواضع خصمانه علیه ایران به این بهانه که تهران برای آینده آنان مخاطره آمیز است، شدند.

علامه فضل الله تاکید کرد : در نتیجه بعضی از رژیم های عربی یا اسلامی، ملت های خود را از برگزاری مراسم در این روز منع می کنند و حتی برای برگزار نشدن آن و دور کردن این روز از یاد و خاطره ملت هایشان دسیسه چینی می کنند و این عوامل منجر به آن شده است که مسئله قدس به یک مسئله جزئی در مسئله فلسطین تبدیل شده و به قداست آن در محتوای دینی مرتبط با تعهد اسلامی توجه نمی شود.

علامه فضل الله که از مراجع تقلید شیعیان لبنان به شمار می رود، خاطر نشان کرد: به این ترتیب بازگرداندن [جایگاه ] این روز به بازگرداندن مسئله فلسطین در ذهنیت اسلامی و در حرکت انتفاضه و تحرکات مقاومت باز می گردد همچنانکه به تمرکز رسانه ای برای احیای این روز در لبنان و فلسطین باهدف زنده نگه داشتن این مسئله در بعد دینی و سیاسی و امنیتی آن نیز مرتبط است تا به این ترتیب خدای بزرگ مسجد، شهر و مسئله قدس را از چنگال صهیونیستها و استکبار جهانی نجات دهد و ما نیز باید برای محقق شد آن تلاش کنیم.

علامه محمد حسین فضل الله درپاسخ به این پرسش که آیا مسئله قدس به مناسبتی تبدیل شده است که تنها مسلمانان در یک روز از سال آن را به خاطر می آورند، گفت : اسرائیل در همه جهان به یک مسئله سیاسی تبدیل شده، مسئله ای که بیشتر کشورهای غربی و دیگر کشورها از طریق تسلط آمریکا بر جهان از آن حمایت می کنند و این مسئله را در کنفرانسی که بعد از حمله اسرائیل به لبنان در ایتالیا برگزار شد، شاهد بودیم.

این درحالی است که قدرت هسته ای، موشکی وهواپیماهای ییشرفته و بمب های هوشمند، موضوع از بین بردن این رژیم غاصب و ظالم را به مسئله ای بسیار سخت تبدیل کرده، چرا که در حقیقت این رژیم با واقعیت بین المللی و به ویژه با بیشتر کشورهای عربی و اسلامی در ارتباط است و این کشورها صلح عملی و واقعی را با آن با توجه به تسلط این رژیم بر همه فلسطین برقرار کردند.

علامه فضل الله تصریح کرد: بنابراین باید مسئله قدس به عنوان هدفی درآتیه باقی بماند که از یک سو در روند ایجاد قدرت حرکت کند و از سوی دیگر در انتظار شرایط مناسب باشد.

این عالم برجسته لبنانی درپایان ابراز تاسف کرد که روز قدس به یک مناسبت نمایشی در بعضی از کشورهای اسلامی تبدیل شده است و در طول سال در میان مه گرفتگی رسانه ای واقع شده و خطرات سیاسی و امنیتی که این مسئله را تهدید می کند نیز به فراموشی سپرده شده است.

علامه فضل الله تاکید کرد : با توجه به چنین وضعیتی همه مسئولان مسلمان ، مسئول آن هستند تا روز قدس به یک حرکت فعال برای مقاومت در همه جای جهان تبدیل شود.

درباره این موضوع که تنها سازمان ها و موسسات بین المللی در برابر جنایت های صهیونیستی سکوت اختیار نکردند بلکه سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب نیز این روند را در پیش گرفته است، بنابراین چگونه می توان با چالش های بزرگ در سایه این سکوت مقابله کرد، علامه فضل الله گفت : بیشتر سازمان های بین المللی از جمله سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب و جنبش عدم تعهد به محورهای سیاسی تحت کنترل دولت آمریکا تبدیل شده اند و با اسرائیل هم در بیشتر زمینه ها از جمله سیاسی و اقتصادی در ارتباط هستند.

علامه فضل الله افزود : و این درحالی است که مسئله فلسطین و به ویژه مسئله قدس در سطح احساسات سطحی باقی مانده و هیچ تحرک و فعالیتی در قبال آن صورت نمی گیرد و این وضعیت به گونه ای است که حتی با خطر حفاری های اسرائیل که مسجد الاقصی با آن مواجه است، نیز مقابله ای صورت نمی گیرد بلکه عملیات مردان مبارز و مقدس استشهاد طلب علیه دشمن نیز مورد نکوهش قرار می گیرد و این عملیات را عملیاتی بیهوده و خرابکارانه می خوانند.

این عالم برجسته لبنانی تاکید کرد: بنابراین تکیه بر این موسسات هیچ ثمره و فایده ای برای مسئله فلسطین به دنبال ندارد و حتی منجر به حمایت از روز جهانی قدس نمی شود.

علامه فضل الله درپاسخ به این پرسش که مسلمانان برای آزادی فلسطین تلاش می کنند، آیا قرائن و نشانه ها حاکی از امکان از بین رفتن رژیم صهیونیستی و تاسیس کشوری فلسطینی درمقابل این رژیم است؟ گفت : از طریق اصرار و پافشاری برای حمایت از مسئله فلسطین ، باقی ماندن آن در روند تحرک واقعی جهان اسلام ، ایستادن در کنار مبارزین مقاومت ، بازگرداندن انتفاضه در مواضع ملت فلسطین ، تلاش برای وحدت این ملت در مسیر حمایت از این مسئله، سعی بر آگاه کردن ملتها برای تحت فشار قرار دادن رژیم های شکست خورده و فشار بر سیاست آمریکا و همپیمانان اروپایی آن، می توان با چالش موجود برخورد کرد.

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مصاحبه از معصومه فروزان