  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۹

در خراسان شمالی صورت گرفت؛

هدیه 10 میلیون تومانی وزیر مسکن به جشن عاطفه ها

بجنورد - خبرگزاری مهر: محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهر سازی در استان خراسان شمالی به جشن عاطفه ها 10 میلیون تومان اهدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، استاندار خراسان شمالی 30 میلیون ریال ، مدیر حج و زیارت خراسان شمالی یک میلیون و 500 هزار تومان و مدیرکل کمیته امداد و کارکنان این نهاد یک روز حقوقشان را به نیازمندان اعطا کردند.

همچنین بنیاد مسکن سه میلیارد و 15 هزار ریال، سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی یک میلیون و 500 هزار ریال، شهرداری منطقه یک میلیون ریال و سایر ادارات و نیز مردم بشر دوست خراسان شمالی هدایای نقدی و غیر نقدی خود را به این جشن بزرگ اهدا کردند.

در استان خراسان شمالی 52 پایگاه ثابت و شش پایگاه سیار و در شهرستان بجنورد 10 پایگاه ثابت و یک پایگاه سیار کمک های مردمی جشن عاطفه ها را جمع آوری کردند.

کد مطلب 755862

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها