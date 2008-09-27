هدیه 10 میلیون تومانی وزیر مسکن به جشن عاطفه ها

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، استاندار خراسان شمالی 30 میلیون ریال ، مدیر حج و زیارت خراسان شمالی یک میلیون و 500 هزار تومان و مدیرکل کمیته امداد و کارکنان این نهاد یک روز حقوقشان را به نیازمندان اعطا کردند.

همچنین بنیاد مسکن سه میلیارد و 15 هزار ریال، سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی یک میلیون و 500 هزار ریال، شهرداری منطقه یک میلیون ریال و سایر ادارات و نیز مردم بشر دوست خراسان شمالی هدایای نقدی و غیر نقدی خود را به این جشن بزرگ اهدا کردند.

در استان خراسان شمالی 52 پایگاه ثابت و شش پایگاه سیار و در شهرستان بجنورد 10 پایگاه ثابت و یک پایگاه سیار کمک های مردمی جشن عاطفه ها را جمع آوری کردند.