هند خواستار کرسی عضویت دائم شورای امنیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، مانموهان سینگ که روز گذشته در شصت و سومین جلسه نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می کرد خواستار ایجاد تغییراتی در ترکیب اعضای دائم شورای امنیت شد.

وی گفت که این تغییرات "باید منعکس کننده واقعیت های در قرن بیست و یکم باشد".

نخست وزیر هند تغییرات در این شورا را سبب احیای توان این سازمان برای تاثیر بر جامعه جهانی عنوان کرد.

سینگ همچنین از پیشرفتهای بسیار کم در مسئله اصلاح دستور کار این نهاد بین المللی ابراز تاسف کرد.

گفتنی است که روسیه، آمریکا، چین، فرانسه، و انگلیس پنج عضو دائم این شورا هستند که در کنار دیگر 10 عضو غیر دائم آن که به صورت دوره ای انتخاب می شوند، بر مسائل مهم جهانی نظارت دارند.

هند، برزیل، ژاپن، آلمان و برخی کشورهای آفریقایی نیز پیشتر خواستار تغییراتی در ترکیب این شورا و پیوستن آنها به اعضای دائم این شورا شده بودند.

نخست وزیر هند همچنین کشورش را یک کشور اتمی نوظهور معرفی کرد و همکاری جامعه جهانی در زمینه فناوری هسته ای غیر نظامی با این کشور را دارای پیامدهای مثبت برای امنیت انرژی در جهان و تلاش ها برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی توصیف کرد.

همکاری جهانی برای مبارزه با تروریسم از دیگر موارد مهم در اظهارات مانموهان سینگ نخست وزیر هند بود.