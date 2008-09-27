یادگاران هشت سال دفاع مقدس در اردل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اردل، فرمانده سپاه ناحیه اردل شب گذشته با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به واسطه تجربه هشت سال دفاع مقدس ضمن حفظ توان و آمادگی دفاعی و رزمی برتر در منطقه به عنوان یکی از نیروهای مقتدر جهان اسلام مطرح است و در هر زمان و مکان آماده دفاع از مرزهای کشور اسلامی است.

سرهنگ پاسدار یوسف سلیمانی با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور ایران در امنیت و آرامش کامل به سر می‌برد، بیان داشت: اینها همه مدیون دلاورمردیها ، جانفشانی‌های رزمندگان و شهیدان است.

وی عنوان کرد: پاسداری از خون شهدا به معنای زنده نگه داشتن ارزش ‌های انقلاب اسلامی است و ما باید برای رسیدن به این هدف تلاش گسترده و هدفمند داشته باشیم.

در پایان این مراسم یکی از یادگاران دوران دفاع مقدس به بیان خاطراتی از دوران هشت سال دفاع مقدس پرداخت.

