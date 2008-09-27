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۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۸

یادگاران هشت سال دفاع مقدس در اردل تجلیل شدند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: همایش تجلیل از یادگاران هشت سال دفاع مقدس شهرستان اردل در محل سالن مهرگان این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردل، فرمانده  سپاه ناحیه اردل شب گذشته با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به واسطه تجربه هشت سال دفاع مقدس ضمن حفظ  توان و آمادگی دفاعی و رزمی برتر در منطقه به عنوان یکی از نیروهای مقتدر جهان اسلام مطرح است و در هر زمان و مکان آماده دفاع از مرزهای کشور اسلامی است.

سرهنگ پاسدار یوسف سلیمانی با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور ایران در امنیت و آرامش کامل به سر می‌برد، بیان داشت: اینها همه مدیون دلاورمردیها ، جانفشانی‌های رزمندگان و شهیدان است.

وی عنوان کرد: پاسداری از خون شهدا به معنای زنده نگه داشتن ارزش ‌های انقلاب اسلامی است و ما باید برای رسیدن به این هدف تلاش گسترده و هدفمند داشته باشیم.

در پایان این مراسم یکی از یادگاران دوران دفاع مقدس به بیان خاطراتی از دوران هشت سال دفاع مقدس پرداخت.

کد مطلب 755950

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