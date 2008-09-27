۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

زمینهای اجاره ای 99 ساله در طبس آماده سازی می شود

یزد - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره تعاون شهرستان طبس از آغاز عملیات آماده سازی زمینهای اجاره ای 99 ساله در طبس خبر داد.

علی توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: طرح مسکن مهر در شهرستان طبس با ثبت نام متقاضیان و تشکیل شرکتهای تعاونی مسکن محلی از یک سال گذشته آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: با پیگیری این اداره تعداد 9 تعاونی مسکن محلی و یک تعاونی مسکن مهر در این شهرستان تشکیل شده است.

توسلی با بیان اینکه در حال حاضر 60 هکتار زمین به این امر اختصاص یافته است، عنوان کرد: از میان افراد ثبت نام شده برای این طرح، تاکنون 900 نفر واجد شرایط معرفی شده اند و هر یک با پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال ثبت نام خود را تکمیل کرده اند.

این مسئول یادآور شد: ابتدا قرار بود واحدهای ساختمانی این طرح به صورت آپارتمانی احداث شود اما با توجه به موقعیت ویژه آب و هوایی، همچنین کویری و زلزله خیز بودن طبس با پیگیریهای انجام شده، مقرر شد واحدهای مسکونی به صورت ویلایی احداث شود.

توسلی با بیان اینکه کمبود زمین در این شهرستان وجود ندارد، بیان داشت: ثبت نام سایر افراد واجد شرایط دریافت زمینهای اجاره ای 99 ساله همچنان در این شهرستان ادامه دارد.

کد مطلب 755989

