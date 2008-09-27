به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، "گفتگو به عنوان الگویی از توسعه معاصر" مهمترین موضوع بحث در این همایش است. این موضوع به نوعی طی گزارشهای شرکت کنندگان در بحثهایی در چارچوب 9 جلسه و میزگرد سیاسی، دینی، اقتصادی، حقوقی، آموزشی و مهاجرتی مطرح خواهد شد.

برگزار کنندگان این اجلاس اعلام کردند: در پرتو حوادث اخیر، اجلاس امسال جزیره رودوس قرار است نخستین سکوی عمومی و اصلی در تفویم بین المللی باشد که بازگشاینده شرایطی برای سرد شدن جهانی قلمداد شود. روشن است که درباره وضعیت آب و هوا صحبت نمی کنیم بلکه مقصود اصلی وضعیت جوی جهانی است که براساس بسیاری از شواهد در حال گرم شدن قرار دارد. نیروی بالقوه گفتگو وهمکاری میان کشورها، فرهنگها و تمدها امروز دارای قدرت قابل توجهی است.

براساس اظهارات برگزارکنندگان، فعالیتهای افراط گرایانه ای که امروز در برخی کشورها قوت گرفته آزمون مقاومتی برای گفتگوی تمدنها درنظر گرفته می شود که این امر می تواند میزان وفاداری آنها را به اعتقاد و اصول فلسفی خود به بوته آزمون بکشد.

در بخشی از برنامه های این اجلاس کتاب " کفتگوی تمدنها در دوره معاصر رودوس " نوشته ولادیمیر یاکونین رئیس انجمن جهانی عومی و چند کتاب دیگر رونمایی می شوند.