با پروتكل الحاقي بايد كارشناسانه برخورد كرد

يوسفيان با بيان اينكه دستيابي ايران به سلاحهاي هسته اي باعث ايجاد حساسيتهايي درسطح منطقه و جهان شده است، گفت: براي جلوگيري از روند اين حساسيتها لازم است تبليغات آمريكا و اروپا عليه ايران را جدي بگيريم.

نماينده شيراز با اشاره به برخورد منطقي با پروتكل الحاقي2+93 تصريح كرد: براي جلوگيري از ايجاد تنش درمنطقه و جهان و شكل گيري ائتلاف جهاني عليه ايران بايد تدابير ديپلماتيك خاصي را درپيش گرفت تا بتوان اروپا و جهان را مطمئن كرد كه ايران هيچ خطري براي دستيابي به سلاح هاي هسته اي ندارد.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي توسل به شيوه هاي نظامي در برخورد با تهديدات اخير آمريكا را نادرست ارزيابي كرد و افزود:برخورد نظامي با تهديدات آمريكا نتيجه اي جز آنچه كه ماهم اكنون درعراق شاهد آن هستيم، نخواهد داشت .

يوسفيان درپايان با اشاره به ناآرامي هاي اخير مقابله جدي با اين تهديدات را با توجه به وضعيت منطقه، مهم دانست و برخورد قانوني با اغتشاشگران و عوامل خود سر را خواستار شد.







