706 آموزشگاه در خراسان رضوی فاقد نمازخانه هستند

حجت الاسلام امر الله سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان این مطلب افزود: هم اکنون بیش از هزار مدرسه در استان اقامه نماز می کنند.

وی با بیان اینکه بیش از پنج هزار نفر در سطح مدارس خراسان رضوی اقامه نماز می کنند اظهار داشت: بیش از دو هزار نفر از این تعداد ائمه روحانی و بقیه همکاران آموزشی هستند.

سبحانی نیا موضوع نماز و قرآن را یکی از اولویت های مباحث تربیتی دانست و بیان داشت : مسئله قرآن در شکل های مختلف در مدارس به صورت آموزشی و در دارالقران ها به صورت تخصصی پیگیری می شود و در بحث نماز اگر بتوانیم فضای مثبتی در مدارس ایجاد کنیم دانش آموزان از نماز خاطره خوشی خواهند داشت.

وی تصریح کرد : مدارس تازه تاسیس و بازسازی شده موظف به داشتن نمازخانه هستند و آموزشگاهی تازه تاسیس و بازسازی شده در استان وجود ندارد که از داشتن نمازخانه برخوردار نباشند.

رئیس ستاد اقامه نماز خراسان رضوی افزود : با این حال 80 درصد مدارس دارای نمازخانه هستند و یکی از نکاتی که در بحث نمازخانه های آموزشگاه های استان مطرح است ، بحث فضا سازی و تزئین نمازخانه ها به بهترین شکل مطلوب است.

حجت الاسلام سبحانی نیا خواستار مسئولیت پذیری اقامه نماز جماعت در مدارس به دانش آموزان و تشکلهای دانش آموزی شد و گفت: سعی ما بر آن است تا مسئله نماز را با زمینه سازی مثبت توسعه و نهادینه کنیم تا دانش آموزان از این ارتباط با خدا لذت ببرند.

