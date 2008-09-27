ابداع کاوشگر کروی قابل تورم برای انجام تحقیقات بر روی مریخ توسط ناسا

به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا قصد دارد در پاییز 2009 بزرگترین جستجوگر و کاوشگر سیار سیاره مریخ را که تا به حال تولید کرده است، ارائه و در تحقیقات خود مورد استفاده قرار دهد.

به گفته این سازمان ساخت این آزمایشگاه تحقیقاتی سیار - MRL - بالغ بر 1.8 بیلیون دلار هزینه در بر داشته است.

MRL قادر به حمل تجهیزاتی پنج برابر بیشتر از اسپیریت و آپارچونیتی (آزمایشگاههای سیاری که در حال حاضر در مریخ حضور دارند) بوده و به گفته محققان کارایی این دستگاه بسیار بالا خواهد بود.

این دستگاه کروی و دارای پوسته قابل انعطاف و قابل تورم بوده و به کمک گروهی از محققان و دانشمندان به منظور تسهیل در انجام عملیات کشف آثار حیات میکروبی در سطح مریخ طراحی و ساخته شده است.

به گفته دانشمندان، پژوهشگر پنج کیلوگرمی MRL قادر به طی مسافتی برابر 65 کیلومتر بوده و می تواند در تمامی زوایای ممکن از مریخ تصویر تهیه کند. در عین حال این کاوشگر توانایی نمونه برداری از خاک مریخ را داشته و برای تامین انرژی حرکتی خود نور خورشید را مورد استفاده قرار می دهد.

برخلاف دستگاههای سیار چرخ دار، این جستجوگر کروی به موتورهای کمتری مجهز بوده، هرگز دچار جهش ناگهانی و پرش نشده و به سختی دچار آسیب فیزیکی خواهد شد.

به گفته محترعان این دستگاه از دیگر مزایای قابل توجه MRL عدم نیاز آن به انرژی فراوان برای گردش و حرکت بر روی صخره ها بوده و تا زمانی که بر روی صفحه ای از صخره های نوک تیز فرود نیاید، مشکلی متوجه آن نخواهد بود.

بر اساس گزارش POPSCI، مراحل ساخت قطعات این دستگاه جستجوگر به اتمام رسیده و دانشمندان در حال سر هم بندی این قطعات بوده تا بتوانند به زودی آن را مورد آزمایش قرار دهند.