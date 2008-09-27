موانع پیش روی انعقاد قراردادها در بخش تسهیلات زودبازده باید به سرعت رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی صبح شنبه در جلسه شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان بر رفع موانع پیش روی موضوع انعقاد قراردادهای تسهیلات بنگاههای اقتصادی زود بازده تاکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی و بانکها باید با همکاری یکدیگر در جهت رفع موانع پیش روی انعقاد قراردادها اهتمام ورزند و چنانچه گیر و مشکلی در اجرای آنها وجود دارد باید به سرعت برطرف کنند.

وی با بیان اینکه میزان انعقاد قراردادها باید به 100 درصد برسد، اظهار داشت: تمامی بانکها و دستگاهها باید با تلاش خود میزان انعقاد قراردادها را به 100 درصد برسانند تا به سرعت جهت اخذ تسهیلات جدید در بحث بنگاههای اقتصادی زود بازده ( پس از معین شدن مقدار تسهیلات برای تمامی استانها) اقدام کنیم.

هاشمی با تقدیر تشکر از بانک ملی و تجارت جهت اعمال عملکرد مطلوب گفت: از بانک ملی به جهت تلاش گسترده در انعقاد قراردادها تقدیر و تشکر می کنیم که این بانک 14 درصد بیشتر از سهمیه خود در انعقاد قراردادها عمل کرده است و همچنین از بانک تجارت به جهت حل مشکل چندین طرح مهم تقدیر می کنیم.

وی همچنین از اقدامات صورت گرفته با مسئولان شرکت هواپیمایی ماهان در مرکز توسط استاندار کرمانشاه خبر داد و گفت: خوشبختانه با تلاشهای استاندار کرمانشاه اقدامات خوبی جهت برقراری پرواز مسقیم هواپیمایی ماهان از کرمانشاه به چندین شهر پر سفر صورت گرفته که با این اقدام خلاء پروازی در استان به نحو مطلوبی حل خواهد شد.

در ادامه این جلسه موضوع میزان انعقاد قراردادها و تلاشهای دستگاههای اجرایی در این خصوص مورد بررسی و تبادل و نظر قرار گرفت.