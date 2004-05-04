مديرعامل جديد باشگاه پرسپوليس را توجيه مي كنم

اكبرغمخوارمديرعامل باشگاه پرسپوليس درگفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : همانطور كه بارها گفته ام شيوه مديريت من به گونه ايست كه تا روزآخرماموريتم مثل روزاول كار مي كنم و تابع نظررئيس مجمع هستم.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس ادامه داد : من براي كار كردن درپرسپوليس كاملا آماده هستم اما اينكه بمانم يا بروم به نظررئيس مجمع بستگي دارد. اصولادر يك سازمان و نهاد دولتي نيزشرايط به همين منوال است و پس ازطي شدن يك دوره چهارسال مجمع تشكيل مي شود و پس ازبررسي هاي لازم به ابقاء يا بركناري مديرآن نهاد راي مي دهند. درپرسپوليس هم شرايط همين گونه است. ما تا روز 17 خرداد دراين باشگاه ماموريت داريم و مطئمن باشيد كه تا روزآخر با تمام توان كارخواهيم كرد. بعد ازآن هم تابع نظر رئيس سازمان تربيت بدني به عنوان رئيس مجمع هستيم.

اكبرغمخوار به جلسه روز دوشنبه خود با مهندس مهرعليزاده اشاره كرد و گفت: دراين جلسه بيشتر پيرامون مسائل مالي باشگاه صحبت كرديم و قرارشد ايشان تا روزچهارشنبه كمك مالي به پرسپوليس داشته باشند تا بتوانيم مشكلات حقوقي و پيش قرارداد بازيكنان را تا حدودي برطرف كنيم.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس درجواب اين سوال كه تا روزهفدهم خرداد چه برنامه هايي براي پرسپوليس داريد خاطرنشان ساخت : اولين برنامه ما حل مشكلات جاري باشگاه براي حضورپرقدرت دررقابتهاي جام حذفي است تا بتوانيم با كسب قهرماني دراين رقابتها نتايج ليگ برتررا جبران كنيم. تشكيل كميته فني براي بحث وتصميم گيري درمورد بازيكنان فصل آينده و بررسي عملكرد فني كادر فني از جمله اقدامات ديگرما دراين مدت خواهد بود. ضمن اينكه دراين مدت براي برپايي اردوي ها ي خارجي و برنامه هاي تمريني تيم نيزبرنامه ريزي خواهيم كرد.

وي درمورد اعضاي كميته فني باشگاه پرسپوليس گفت : آقايان كاشاني ، شجاعي برهان ، دادكان و بنده دراين كميته حضور داريم كه اگرهيات مديره ابقاء شود با همين نفرات كارخواهيم كرد اگر هم تغييراتي حاصل شود كه كميته فني جديدي تشكيل خواهد شد.

اكبرغمخواردرپايان يادآورشد : من به عنوان يك هوادار قديمي، پرسپوليس را دوست دارم و به گونه اي كار مي كنم كه مديربعدي هم بتواند با اقتدار به كارش ادامه دهد. مطمئن باشيد اگرفرد ديگري را به عنوان مديرعامل انتخاب كنند با او جلسه خواهم گذاشت همه اين موارد را برايش توضيح مي دهم تا با ديد بازبه پرسپوليس خدمت كند و باعث سرافرازي اين تيم شود.