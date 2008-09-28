  1. استانها
  2. گلستان
۷ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۱

گلستانی ها بیش از 287 میلیون ریال در جشن عاطفه ها کمک کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس مسوول کمیته امداد گلستان گفت: مردم خیر و نیکوکار این استان بیش از 287 میلیون ریال در جشن عاطفه ها کمک کردند.

پرویز خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد بیش از 255 میلیون ریال کمکهای نقدی و بیش از 32 میلیون ریال کمکهای غیرنقدی بوده است.

وی اظهار داشت: مجموع کمکهای جمع آوری شده در جشن عاطفه های امسال در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته است.

وی یادآور شد: در مجموع امسال 366 پایگاه ثابت و سیار کمکهای مردم نوعدوست و نیکوکار این استان را در روز جشن عاطفه ها جمع آوری کردند.

خاکپور، میزان کمکهای جمع آوری شده برای مردم مظلوم فلسطین را در روز قدس در این استان بیش از 46 میلیون ریال اعلام کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر 10 هزار و 94 کودک یتیم تحت پوشش این نهاد قرار دارند.

استان گلستان بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 756080

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها