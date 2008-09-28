گلستانی ها بیش از 287 میلیون ریال در جشن عاطفه ها کمک کردند

پرویز خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد بیش از 255 میلیون ریال کمکهای نقدی و بیش از 32 میلیون ریال کمکهای غیرنقدی بوده است.
وی اظهار داشت: مجموع کمکهای جمع آوری شده در جشن عاطفه های امسال در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته است.
وی یادآور شد: در مجموع امسال 366 پایگاه ثابت و سیار کمکهای مردم نوعدوست و نیکوکار این استان را در روز جشن عاطفه ها جمع آوری کردند.
خاکپور، میزان کمکهای جمع آوری شده برای مردم مظلوم فلسطین را در روز قدس در این استان بیش از 46 میلیون ریال اعلام کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر 10 هزار و 94 کودک یتیم تحت پوشش این نهاد قرار دارند.
استان گلستان بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر جمعیت دارد.
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