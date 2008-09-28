سرمربی تیم هندبال پارس جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص شکست این تیم برابر ذوب آهن اصفهان گفت: تیم ما در روزی که خوب بازی کرد و شرایطی برابر با تیم ذوب آهن داشت با یک گل نتیجه را به این تیم واگذار کرد. با این حال به هیچ عنوان نمی توان کم کاری یا ضعف را عامل شکست تیم پارس دانست.

وی با بیان اینکه باخت جزیی از بازی حرفه‌ای است، افزود: هنوز اوایل فصل لیگ برتر باشگاه‌های کشور است و ما فرصت جبران داریم. هر دو حریف ما در این مسابقات از تیم‌های با سابقه و با تجربه بودند. تیم هیئت کرمان که در بازی هفته اول موفق به شکست تیم ما شد در بازی پنجشنبه شب قهرمان لیگ را شکست داد و برصدر جدول ایستاد.

صادقی در ادامه تصریح کرد: در دو بازی اخیر بیشترین نقطه ضعف تیم ما از دست دادن ضربات نهایی و گل نشدن توپ‌ها بوده است. تیم‌های حاضر در لیگ به حدی بازی‌های نزدیکی انجام می دهند که به هیچ عنوان سرنوشت تیم‌ها مشخص نیست.

وی خاطر نشان کرد: بازیکن سوئدی تیم پارس به دلیل مصدومیت در این هفته نیز در ترکیب تیم قرار نگرفت تا بحث فسخ قرارداد این بازیکن قطعی شود، البته این هندبالیست خارجی بسیار جوان بوده و به دنبال مصدومیت ناشی از تمرینات فشرده اول فصل، خود نیز تمایل به جدا شدن از تیم پارس را دارد.

صادقی ادامه داد: به دنبال تقویت و جبران ضعف های تیم نیاز به استخدام دو بازیکن خارجی داریم.

هفته پنجم از بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور جمعه شب با برگزاری یک دیدار باقیمانده به پایان رسید. تیم هندبال پارس جنوبی در این دیدار با نتیجه 31 بر30 مغلوب تیم ذوب آهن اصفهان شد تا دومین شکست خود را در هفته های آغازین لیگ برتر تجربه کند.