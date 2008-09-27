80 درصد گل و گیاه تولیدی مازندران از محلات به خارج از کشور صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد نجفی تروجنی صبح شنبه در ششمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران در استانداری افزود: از محل مصوبه هیئت دولت به مازندران مقرر شد 200 میلیارد تومان از محل بنگاههای زودبازده برای احداث پایانه گل و گیاه در غرب مازندران اختصاص یابد.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون صد میلیارد تومان از اعتبار فوق برای این منظور به سرمایه گذار مربوطه تخصیص یافت.

رئیس سازمان کار و آموزش فنی و حرفه ای مازندران با اشاره به اینکه در صورت راه اندازی این پایانه گل و گیاه برای 20 هزار نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد تصریح کرد: بانک عامل باید ترتیبی اتخاذ کرده تا سرمایه گذار مورد نظر به راحتی نسبت به دریافت تسهیلات خود برای سرمایه گذاری اقدام کند.

نجفی تروجنی با بیان اینکه هم اکنون هزینه تولید گل و گیاه از میانگین جهانی به میزان یک سوم پایین تر است، یادآور شد: صادرات گل و گیاه سهم اساسی در افزایش درآمد و میزان اشتغال ایفاء می کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه امسال 221 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های نیمه تمام استان تخصیص می یابد، اظهار داشت: این در حالی است که فقط میزان اعتبار مورد نیاز برای طرح های منعقد شده 250 میلیارد تومان است.

به گفته وی، 450 میلیارد تومان طرح نیز علاوه بر میزان فوق روانه بانک ها شده و در حال بررسی برای دریافت تسهیلات هستند.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران نیز در این جلسه در سخنانی با اشاره به اینکه 57 هکتار زمین برای اجرای 35 طرح آمایش سرزمین در استان در نظر گرفته شده است اظهار داشت: میزان اعتبار تخصیصی برای اجرای این طرح در مدت هجده ماهه به میزان 578 میلیارد تومان است.

مصطفی مهدی نژاد با بیان اینکه با اجرای طرح آمایش صنعت و معدن، 300 هزار شغل در کشور ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: با اجرای این مهم نرخ ارزش افزوده بخش صنعت در کشور به 19 درصد خواهد رسید.

به گفته وی، طرح های نیمه تمام صنعتی مازندران قابل ارائه به بانک ها برای اعطای تسهیلات است.