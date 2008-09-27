"بوی توت فرنگی" منتشر می شود

این نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: دو مجموعه داستان کوتاه به نامهای "باور نمی کنید" و "بوی توت فرنگی" را به انتشارات پوینده سپرده ام که برای کسب مجوز در حال حاضر در ارشاد به سر می برند.

وی درباره مجموعه داستان "باور نمی کنید" گفت: این مجموعه 100 صفحه ای، پنج داستان کوتاه را شامل می شود که محورعمده داستانها از تنهایی شخصیتهای داستان می گوید.

زارعی افزود: تمام شخصیتهای داستان با تنهایی و انزوا روبرو هستند و من سعی کرده ام این تنهایی و انزوا را در برخوردهایی که شخصیتهای داستان با یکدیگر دارند به تصویر بکشم.

این نویسنده درباره دیگر مجموعه خود نیز گفت: "بوی توت فرنگی" نیز حاوی 6 داستان است و مضامین اجتماعی ای را به تصویر می کشد که مردم روزانه با آنها روبرو هستند.

این دو مجموعه داستان کوتاه قرار است از سوی انتشارات پوینده به بازار کتاب عرضه شوند.

پرستو زارعی پیش از این در سال 83 مجموعه ای از اشعار کلاسیک خود را با عنوان "با تو امشب تا خدا" در همین انتشارت منتشر کرده بود.