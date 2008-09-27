برگزاری کارگاه چهار فصل تئاتر در جشنواره تئاتر کودک

مسئول پروژه چهار فصل تئاتر ایران به خبرنگار مهر گفت: فصل سوم کارگاههای آموزشی با موضوع نمایشنامه‌های اجتماعی با رویکرد آزاد نیمه دوم مهرماه برگزار می‌شود و اکنون دنبال مکان و زمان مناسب برای برگزاری آنها هستیم. البته احتمال برگزاری کارگاهها در پانزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در اصفهان وجود دارد تا مدعوین از برنامه‌های جشنواره نیز استفاده کنند.

آقاخانی افزود: 32 طرح اولیه به دفتر چهار فصل تئاتر ایران رسیده که به لحاظ آماری نشان از استقبال بیشتر هنرمندان استان‌ها از این کارگاه نسبت‌ به دو کارگاه قبل دارد. بر اساس مشاوره‌هایی که در دفتر پروژه چهار فصل انجام می‌شود و اتفاق‌هایی که در کارگاه خواهد افتاد، طرح‌ها بازنگری و اصلاح و تبدیل به نمایشنامه می‌شوند. برخی هم برای تولید و اجرای صحنه آماده می‌شود.

وی درباره خروجی دو کارگاه فصلی گذشته پروژه چهار فصل تئاتر ایران یادآور شد: خروجی فصل اول کارگاههای فصلی 10 نمایش بود که به مرحله اجرا رسید و بر اساس اولویت‌بندی امور استان‌ها اداره کل هنرهای نمایشی به نوبت تولید می‌شوند. تا به حال 15 متن نیز از دومین کارگاه فصلی گردآوری شده که در حال بررسی و آماده‌سازی مراحل نهایی برای تولید و اجرای آنها هستیم.

تئاتر جنگ و مقاومت و تئاتر کودک و نوجوان و عروسکی موضوع‌های کارگاههای اول و دوم پروژه چهار فصل تئاتر ایران بود که در مجموعه تئاتر شهر با حضور هنرمندان استان‌های مختلف کشور در سه ماه گذشته برگزار شده است.