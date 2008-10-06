تعریف دو پروژه جدید در دانشگاه عالی دفاع ملی

ابراهیم حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: بحث "راه میان بر" انجام کاری است که تاکنون دیگران انجام نداده اند یعنی برای اولین بار چیزی به وجود بیاید. اکنون چگونه پیموده شدن این راه موضوع تحقیق دانشگاه عالی دفاع ملی است.

وی "شکستن مرزهای دانش بر اساس نوآوری" را موضوع طرح تحقیقاتی دیگر دانشگاه عالی دفاع ملی نامید و کفت: در سال جاری که مقام معظم رهبری "نوآوری" را به عنوان شعار سال قرار دادند، "شکستن مرزهای دانش بر اساس نوآوری" را به عنوان یک طرح پژوهشی انتخاب کردیم.

حسن بیگی یادآور شد: رویه ای که در دانشگاههای کشور انجام می شود توسعه مرزهای دانش است. شکستن مرزهای دانش یعنی کاری که در دنیا انجام شده است را توسعه دهیم.

وی از پروژه های تحقیقاتی این دانشگاه درباره تحقق سیاستهای اصل 44 خبر داد و گفت: این پروژه ها از سال گذشته در دست مطالعه قرار گرفته اند.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با بیان اینکه کلیه پژوهشهای این دانشگاه بر اساس نیازهای کشور تعریف شده است، گفت: بخشی از پژوهشهای این دانشگاه مربوط به نیروهای مسلح و برخی مربوط به دستگاههایی است که نیازشان را اعلام می کنند. برخی پروژه ها را نیز دانشگاه با تشخیص خود و همچنین بر اساس تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری انتخاب می کند.

حسن بیگی افزود: رساله های دانشجویی دانشگاه عالی دفاع ملی نیز معمولا مبتنی بر یک نیاز کشور هستند و همه تحقیقات و پژوهشهای این دانشگاه مبتنی بر نیازهای کشور است.