1- کمیسیون آموزش و تحقیقات

یکشنبه 7/7/87

دعوت از وزیر آموزش و پرورش چهت پاسخگویی به سئوالات

گزارش عملکرد جهاد دانشگاهی توسط ریاست جهاد دانشگاهی

ادامه بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان اروپایی پژوهش های هسته ای

نشست هیئت رئیسه کمیسیون

دوشنبه 8/7/87

تبادل اخبار و بررسی برنامه های کمیسیون

دعوت از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سئوالات

جلسه کارگروه آموزش و پرورش در خصوص طرح یک فوریتی تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش

جلسه کارگروه آموزش عالی و آموزش پزشکی در مورد نقشه جامع علمی کشور

جلسه کارگروه تحقیقات و فناوری در مورد برنامه های IT

2- کمیسیون اجتماعی

یکشنبه 7/7/87

بررسی اخبار و اطلاعات واصله

بررسی طرح یک فوریتی انتزاع سازمان میراث فرهنگی وگردشگری از ریاست جمهوری و الحاق آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بررسی شور اول طرح تاسیس کارگروههای مشورتی مجلس در استانها

دعوت از احمدی مقدم مشاور رئیس جمهور و رئیس کل ستاد مبارزه با مواد مخدر به منظور ارائه گزارش در رابطه با موضوع آسیبهای اجتماعی و مواد مخدر و آخرین تحولات بین المللی در رابطه با شبکه های قاچاق مواد مخدر

سه شنبه 9/7/87

بررسی اخبار و اطلاعات واصله

دعوت از وزیر رفاه و تامین اجتماعی جهت پاسخگویی به سئوالات

دعوت از وزیر کار و امور اجتماعی جهت پاسخگویی به سئوالات

دعوت وز وزیر اقتصاد و دارایی به منظور ارائه گزارش پیشرفت طرح تحول اقتصادی

کارگروه رفاه و امور اجتماعی

یکشنبه 7/7/87

بررسی نحوه اجرای قانون اصلاح قانون جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام می نمایند

کارگروه موارد خاص

دوشنبه 8/7/87

ادامه رسیدگی به طرح یک فوریتی حراستها

کارگروه اشتغال و روابط کار

دوشنبه 8/7/87

ادامه بحث و بررسی پیرامون استانداردهای بیکاری و اشتغال

3- کمیسیون اقتصادی

دوشنبه 8/7/87

نشست هیئت رئیسه کمیسیون

بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت

بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن

بررسی شور اول لایحه اصلاح تبصره 4 ماده 2 قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381

نشست با رئیس و معاونین سازمان خصوصی سازی در خصوص عملکرد اجرای اصل 44 قانون اساسی وسهام عدالت

نشست کارگروه اصلاح نظام بانکی با حضور مسئولان ذیربط بانکی و ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

دوشنبه 8/7/87

جمع بندی و بررسی نهایی طرح ها و لوایح مطروحه در کارگروه های سه گانه کمیسیون

بحث و بررسی و تبادل نظر با حضور ریاست سازمان صدا و سیما و معاونین وی

سه شنبه 9/7/87

دعوت از وزیر کشور جهت پاسخگویی به سئوالات

دعوت از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جهت پاسخگویی به سئوالات

کارگروه امنیت داخلی و شوراها

یکشنبه 7/7/87

بررسی شور دوم لایحه جرایم رایانه ای

بررسی شورم دوم لایحه پیش فروش ساختمان

بررسی شور اول لایحه اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

بررسی شور اول لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری - مصوب 1334

بررسی شور اول لایحه اختصاص ده درصد از عوارض سالیانه نوسازی به منظور جمع آوری حمل و نقل، بازیافت و دفع زباله های شهری و پسماندهای صنعتی با رعایت ضوابط فنی زیست محیطی و بهداشتی

بررسی شور اول لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و چگونگی اجرای آن

کارگروه روابط خارجی

دوشنبه 8/7/87

بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه امینی دریانوردی و پروتکل پیوست آن در خصوص مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره

کارگروه دفاعی

دوشنبه 8/7/87

بررسی شور اول طرح اصلاح تبصره 4 قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجریان و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند مصوب 21/6/1372

بررسی شور اول لایحه چگونگی حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی به مواد نفتی

بررسی شور اول طرح تاسیس کارگروه های مشورتی مجلس شورای اسلامی در استانها

بررسی شور اول لایحه اصلاح بند "ه" ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381

بررسی شور دوم لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص، دیات)

5- کمیسیون انرژی

یکشنبه 7/7/87

بررسی آخرین اخبار

بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی گاز

بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی انرژی

بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه ای دریای پاک

بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین المللی آب

بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه جهانی بهره برداران هسته ای

بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای برق کشورهای مستقل مشترک المنافع

بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان اروپایی پژوهش های هسته ای

بررسی شور اول لایحه اصلاح ماده 3 و جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1385 کل کشور

بررسی شور اول لایحه تشکیل صندوق های حمایت اجتماعی جوانان و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان (مهر امام رضا "ع")

بررسی شور اول لایحه چگونگی حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی به مواد نفتی

دوشنبه 8/7/87

بررسی آخرین اخبار

دعوت از وزیر نفت جهت ارائه گزارش پیرامون وضعیت خرید سوخت موارد لزوم و وضعیت اعتبارات مربوطه

دعوت از وزیر نفت جهت پاسخگویی به سئوالات

دعوت از وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سئوالات

6- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

یکشنبه 7/7/87

بررسی آخرین اخبار

رسیدگی به شور اول لایحه اصلاح تبصره 4 ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا

دعوت از رئیس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران جهت معارفه و تعیین وظایف اتاق و طرح دیدگاه های اعضاء کمیسیون

دوشنبه8/7/87

بررسی آخرین اخبار

بحث و بررسی طرح تدوینی از سوی دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران "باز مهندسی نظام تامین و تخصیص اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ا حضور طراحان و کارشناسان مرکز پژوهش ها

بحث و بررسی گزارش از عملکرد پنج ماهه بودجه کل کشور جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس

کارگروه اجتماعی

دوشنبه 8/7/87

ادامه بحث و بررسی پیرامون کسری اعتبارات آموزش و پرورش در سال 1387

بررسی شور اول طرح پرداخت بدهی های دولت به سازمان های بیمه ای

کارگروه اقتصادی

دوشنبه 8/7/87

بررسی شور اول لایحه اصلاح بند "ه" ماده 2 قانون اصلاح مواد برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381

7- کمیسیون بهداشت و درمان

دوشنبه 8/7/87

گزارش دیناروند معاون غذا و دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گزارش عملکرد مرکز اورژانس کشور

گزارش مشاور رئیس جمهور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اسماعیل احمدی مقدم از تصمیم ها و اقدامات اجرایی جهت پدیده شوم مواد مخدر

کارگروه مدیریت و اصلاح ساختار

یکشنبه 7/7/87

بررسی لایحه تعدیل ساعت کار شاغلین رسته های بهداشتی، درمانی

کارگروه رفاه و تامین اجتماعی

دوشنبه 8/7/87

بررسی مواد و تکالیف بیمه ها در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

8-کمیسیون صنایع و معادن

دوشنبه 8/7/87

بررسی اخبار و رویدادها

بررسی اولویت های بخش صنعت و معدن با حضور توکلی ریاست مرکز پژوهش های مجلس

بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی مخابرات هوانوردی

بررسی شور اول لایحه الحاق یک تبصره به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت - مصوب 1385

بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن نظام جهانی ارتباطات سیار

بررسی شور اول لایحه اصلاح بند "ه" ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381

دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت پاسخگویی به سئوالات

بررسی مسائل و مشکلات و دور نمای صنعت قطعه سازی خودرو کشور

9- کمیسیون عمران

دوشنبه 8/7/87

بررسی اخبار و اطلاعات واصله

دعوت از رئیس دیوان محاسبات و دادستان دیوان به منظور ارائه گزارش از عملکرد و بررسی راهکارهای عملی در همکاری کمیسیون ها و دیوان به منظور انجام نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی

دعوت از وزیر رفاه و تامین اجتماعی به منظور ارائه گزارش عملکرد

دعوت از وزیر راه و ترابری جهت پاسخ به سئوالات

بازدید از سازمان پایانه های شهرداری تهران

کارگروه راه و ترابری

دوشنبه 8/7/87

جلسه کارگروه راه و ترابری جهت تعیین اولویت های کاری

جلسه کارگروه راه و ترابری با حضور معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به منظور بررسی عملکرد پنج ماهه سال جاری و سالهای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

10- کمیسیون فرهنگی

دوشنبه 8/7/87

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کانون بین المللی منتقد تئاتر

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در دانشکده بین المللی رادیو و تلویزیون

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه جهانی نمایشگران عروسکی

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون ورزش دانشگاه های آسیا

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ)

بررسی ضرورت انجام تحقیق و تفحص از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

گزارش دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص برنامه های شورای عالی مذکور و بررسی نحوه تعامل کمیسیون با شورای عالی انقلاب فرهنگی

جلسه هیئت رئیسه کمیسیون

کارگروه رسانه و هنر

دعوت از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت پاسخگویی به سئوالات

کارگروه فرهنگ و گردشگری

بررسی امور جاری کارگروه

کارگروه زنان خانواده، تربیت بدنی و جوانان

بررسی شور دوم لایحه حمایت خانواده

کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی

بررسی امور جاری کارگروه

11- کمیسیون قضایی و حقوقی

تبادل نظر

رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام ادعاده شده از شورای نگهبان

بررسی شور اول لایحه شفاف سازی اموال سمئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران

بررسی شور دوم لایحه پیش فروش ساختمان

جلسه کارگروه تخصصی رسیدگی به شور اول طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

نشست اعضای هیئت رئیسه

12- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

یکشنبه 7/7/87

بررسی شور اول لایحه ضوابط ملی امنیتی زیستی جمهوری اسلامی ایران

دوشنبه 8/7/87

دعوت از وزیر جهاد کشاورزی جهت پاسخگویی به سئوالات

کارگروه منتخب

دوشنبه 8/7/87

بحث پیرامون تبدیل اراضی کشاورزی در استان مازندران

13- کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

دوشنبه 8/7/87

جلسه هیئت رئیسه کمیسیون

ادامه دستورات قبلی

اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده کلاسه 4125 م

اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده کلاسه 59228

جلسه کارگروه فرهنگی، رفاهی و اجتماعی کمیسیون جهت رسیدگی به شکایات واصله

جلسه کارگروه اقتصادی، فنی و عمرانی کمیسیون جهت رسیدگی به شکایات واصله

سه شنبه 9/7/87

ادامه دستورات قبلی

اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده کلاسه 4125 م

اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده کلاسه 59228

جلسه کارگروه سیاسی و نظامی کمیسیون جهت رسیدگی به شکایات واصله

جلسه کارگروه قضایی کمیسیون جهت رسیدگی به شکایات واصله

جلسه کارگروه امور محرمانه کمیسیون جهت رسیدگی به شکایات واصله

کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی دولت

دوشنبه 8/7/87

ادامه بررسی طرح تحول اقتصادی دولت

هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تعاون روستایی

یکشنبه 7/7/87

جلسه هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تعاون روستایی.