98 پروژه سینمایی در مراحل مختلف تولید است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد از میان آثار امسال 16 فیلم آماده نمایش، 12 فیلم در مرحله تدوین، 12 فیلم در مرحله صداگذاری، 9 فیلم در مرحله فیلمبرداری و 48 فیلم در مرحله پیش‌تولید هستند.

فیلم‌های "دلداده" قدرت‌الله صلح میرزایی، "حیران" شالیزه عارفپور، "محافظ" محمدجواد کاسه‌ساز، "یک اشتباه کوچولو" محسن دامادی، "کتاب قانون" مازیار میری، "چهره به چهره" علی ژکان، "نیلوفر" سابین ژمایل، "نامزد آمریکایی" داود توحیدپرست، پا تو زمین نذار" ایرج قادری، "خروس جنگی" مسعود اطیابی، "سوپراستار" تهمینه میلانی،" یک وجب از آسمان" علی وزیریان، "آن سوی رودخانه" عباس احمدی مطلق، "صندلی خالی" سامان استرکی و "چشمک" جهانگیر جهانگیری آماده نمایش هستند.

فیلم‌های سینمایی "میزاک" حسینعلی لیالستانی، "چارچنگولی" سعید سهیلی، "عیار 14" پرویز شهبازی، "صداها" فرزاد موتمن، "پوسته" مصطفی آل احمد، "هفت و پنج دقیقه" محمدمهدی عسگرپور، "امشب شب مهتابه" هادی کریمی، "زادبوم" ابوالحسن داودی، "تاکسی نارنجی" ابراهیم وحیدزاده و "پسر تهرانی" کاظم راستگفتار) در مرحله صداگذاری هستند.

فیلم‌های "رقص با رویا" محمود کلاری و "گزارش مریم" اسماعیل براری در مرحله صداگذاری متوقف شده و "وقتی همه خوابیم" بهرام بیضایی، "فرزند صبح" بهروز افخمی، "پنالتی" انسیه شاه‌حسینی، "دوزخ برزخ بهشت" بیژن میرباقری، "کودک و فرشته" مسعود نقاش‌زاده، "پاداش" کمال تبریزی، "درباره الی..." اصغر فرهادی، "بیست" عبدالرضا کاهانی، "بی‌پولی" حمید نعمت‌الله، "حریم" رضا خطیبی، "کیش و مات" جمشید حیدری و "دو خواهر" اصغر بانکی در مرحله تدوین هستند.

"لالایی" منیژه حکمت، "ملک سلیمان" شهریار بحرانی، "تردید" واروژ کریم‌مسیحی، "شبانه‌روز" کیوان علیمحمدی و امید بنکدار، "پستچی سه بار در می‌زند" حسن فتحی و "بیرون آوردن مردگان" جواد افشار در مرحله فیلمبرداری هستند. "در شب عروسی" رضا قهرمانی، "کارناوال مرگ" رضا اعظمیان و "نطفه شوم" کریم آتشی در مرحله فیلمبردار ی و "مانگدیم" حسین محجوب، "باورم کن" جهاندخت خادم و "باد گاهی می‌وزد" فیما امامی هم پیش از تولید متوقف شده‌اند.