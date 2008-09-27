سعید آذری در گفتگو با خبرنگار مهر ، ضمن بیان این مطلب افزود: اگر قرار بر این است که فوتبال ایران به استانداردهای روز فوتبال دنیا نزدیک شود باید شرایط فعالیت در این چارچوب را فراهم آوریم .

وی با اشاره به تاکید کنفدراسیون فوتبال آسیا به فعالیت باشگاه‌ها بصورت شرکت‌های خصوصی با سهامی خاص افزود: تا سه چهار ماه قبل که باشگاه ذوب آهن زیر نظر دولت اداره می شد، به دنبال حق پخش تلویزیونی نبودیم چرا که اعتقاد داشتیم باشگاه ذوب آهن با بودجه دولتی ارتزاق کرده و نیازی به دریافت کمک مالی از صدا و سیما ندارد. در آن دوره حتی به دیدگاه ما خرده گرفتند که باشگاه ذوب آهن حرفه ای عمل نمی کند.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن ادامه داد: امروز که باشگاه ما بصورت سهامی خاص اداره می شود ناگزیر هستیم از تمامی حق و حقوق خود استفاده کنیم که یکی از آنها استفاده از حق پخش تلویزیونی است.

آذری تاکید کرد: ما یا زیر نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون جهانی فوتبال فعالیت می کنیم یا خیر. اگر قرار است فعالیت ما زیر نظر این دو نهاد باشد باید قوانین خاص و مورد نظر آنها را هم رعایت کنیم.

وی خاطر نشان کرد: اعطای حق پخش تلویزیونی به فوتبال نیاز به یک همیت همه جانبه از سوی اهالی ورزش دارد تا در تعامل با سازمان صدا و سیما مشکلات به وجود آمده در این راه را برطرف کنند.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن افزود: باشگاه ذوب آهن مانند تمام تیم های لیگ برتری تابع سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال است و خود را ملزم به اجرای آیین نامه و بخشنامه این سازمان می داند. در صورتی که سازمان لیگ فدراسیون فوتبال به ما تاکید کند که از ورود دوربین‌های تلویزیونی به ورزشگاه فولادشهر ممانعت به عمل آوریم قطعا مطابق با نظر فدراسیون فوتبال عمل خواهیم کرد.

آذری با مطلوب ارزیابی کردن شرایط تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: تیم ما در همدان بازی زیبا و مردانه ای را به نمایش گذاشت. ذوب آهن در مصاف با پاس که از جمله تیم‌های قدرتی و صاحب تاکتیک لیگ است نمایش خوبی داشت و توانست در خانه این تیم تا دقیقه 86 با یک بازیکن کمتر 2 بریک پیش باشد. با این شرایط نمی توان از عملکرد تیم رضایت نداشت. امیدوارم این روند در بازی های آینده ادامه داشته باشد. شخصا به عنوان مدیرعامل باشگاه ذوب آهن به خود می بالم که در باشگاهی مدیریت می کنم که تمام تیم‌های زیر مجموعه آن از بازیکنان با شخصیت و توانمند بهره می برند.