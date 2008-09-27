1800 تعاونی در کرج فعال است

عیسی قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در شش ماه اول امسال 210 موافقت نامه از سوی اداره تعاون کرج صادر شده است که 115 تعاونی مجوز تاسیس گرفته اند و 107 تعاونی نیز به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته 10 درصد رشد داشته است.

وی در خصوص راه اندازی اتاق تعاون این شهرستان نیز یادآور شد: اتاق تعاون کرج با هدف ساماندهی خدمت رسانی به تعاونی ها و کاهش اختلاف بین آنها راه اندازی شده است و فعالیت این اتاق نقش بسزایی در ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای در امور تعاونی، مالی و تعامل بین تعاونی های کرج داشته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: اتاق تعاون به مثابه اتاق بازرگانی و صنعت و معدن است که از جمله وظایف آن صدور کارت بازرگانی، حل و فصل اختلاف تعاونی ها، تعیین بازار هدف، دادن مشاوره های تخصصی و کمک های مالی بع تعاونی ها است که در این راستا تاکنون این اتاق 40 کارت بازرگانی صادر کرده است.

وی هدف از ایجاد تعاونیها را در سراسر کشور فراهم کردن امکانات کار برای همه، پیشگیری از تمرکز قدرت اقتصادی در دست دولت، تحقق عدالت اجتماعی، قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قدرت کار دارند اما از امکانات لازم برخوردار نیستند، پیشگیری از انحصار، احتکار و تورم و توسعه فرهنگ تعاون در بین مردم است.

وی از رسانه ها خواست تا با تشریح اهداف تاسیس تعاونی ها و نوع عملکرد این نهادها زمینه جذب مشارکت های مردمی را افزایش دهند.