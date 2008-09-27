جلوی تغییر کاربری اراضی کشاورزی مازندران باید گرفته شود

سید محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر افزود: سازمانهای مرتبط با زمینهای کشاورزی نظیر جهاد کشاورزی باید با روند کنونی در تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان قاطعانه برخورد کنند.

وی اظهار داشت: اراضی کشاورزی هر چند به شکل محدود باید در استان باقی مانده و حفظ شوند و برای اجرای این امر، همکاری همه دستگاه ها الزامی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: برای حفظ زمینهای کشاورزی باید از ساخت و ساز طولی در این استان حمایت شود و در این راستا تاکنون مجوز ساخت تا ارتفاع 36 طبقه نیز صادر شده است.

استاندار مازندران ادامه داد: برای این منظور قرار است در مازندران به ویژه در شهرهای غرب استان، ساخت و ساز در ارتفاع و آپارتمان سازی رواج یابد.

وی اضافه کرد: به هیچ وجه با تبدیل اراضی در استان موافق نیستیم و به شدت باید از این روند جلوگیری شود.

استان مازندران، 460 هزار هکتار اراضی کشاورزی، زراعی و باغی دارد.