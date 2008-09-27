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۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۴۰

استاندار تاکید کرد؛

جلوی تغییر کاربری اراضی کشاورزی مازندران باید گرفته شود

جلوی تغییر کاربری اراضی کشاورزی مازندران باید گرفته شود

ساری - خبرگزاری مهر: سیدمحمد کریمی با اشاره به روند رو به رشد تغییر کاربری اراضی در استان بر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این منطقه تاکید کرد.

سید محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر افزود: سازمانهای مرتبط با زمینهای کشاورزی نظیر جهاد کشاورزی باید با روند کنونی در تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان قاطعانه برخورد کنند.

وی اظهار داشت: اراضی کشاورزی هر چند به شکل محدود باید در استان باقی مانده و حفظ شوند و برای اجرای این امر، همکاری همه دستگاه ها الزامی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: برای حفظ زمینهای کشاورزی باید از ساخت و ساز طولی در این استان حمایت شود و در این راستا تاکنون مجوز ساخت تا ارتفاع 36 طبقه نیز صادر شده است.

استاندار مازندران ادامه داد: برای این منظور قرار است در مازندران به ویژه در شهرهای غرب استان، ساخت و ساز در ارتفاع و آپارتمان سازی رواج یابد.

وی اضافه کرد: به هیچ وجه با  تبدیل اراضی در استان موافق نیستیم و به شدت باید از این روند جلوگیری شود.

استان مازندران، 460 هزار هکتار اراضی کشاورزی، زراعی و باغی دارد.

کد مطلب 756183

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