رایزنی متکی و عمروموسی درباره فلسطین/ تاکید مقامات اروپایی بر نقش کلیدی ایران در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار منوچهر متکی و عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب طرفین با تاکید بر اهمیت همکاری با هدف ایجاد ثبات و آرامش در منطقه پیرامون آخرین تحولات فلسطین، لبنان، پاکستان، افغانستان، قفقاز و آفریقا و جهان عرب بحث و تبادل نظر کردند.

متکی با اشاره به تاثیرات منفی افراط گرایی اظهار داشت: با توجه به اینکه تروریسم مرز نمی شناسد بازگشت افراط گرایی محصور شده که از سوی برخی کشورهای غربی حمایت می شود تاثیرات مخربی را در عرصه های منطقه ای و فرامنطقه ای برجای خواهد گذاشت.

در این دیدار که نقش جمهوری اسلامی ایران در کمک به ایجاد ثبات و آرامش در مناطق مختلف از جمله قفقاز، آسیای مرکزی، خلیج فارس و خاورمیانه مورد توجه قرار گرفت عمروموسی به تشریح تلاش ها و برنامه های اتحادیه عرب درباره مسئله فلسطین و اقدامات جنایتکارانه و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع فلسطین پرداخت.

تداوم افزایش تلاش ها برای حمایت از حق مشروع مردم فلسطین در برابر رژیم اشغالگر قدس نیز مورد تاکید متکی و عمرو موسی قرر گرفت.

همچنین متکی در دیدار با مخدوم شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان بر لزوم ارتقاء همکاری های با توجه به ظرفیت های فراوان دو کشور و وجود مشترکات فراوان تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به حمایت آمریکا و انگلیس از گروه تروریستی جندالله و اشرار اظهار داشت: این گروه تروریستی با سوء استفاده از خاک کشور همسایه مبادرت به ترور شهروندان بی گناه ما می کند.

قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز با ارزیابی مثبت از روابط دو کشور و تایید اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان در مورد اشرار گفت: در سفر جنابعالی به پاکستان سازوکارهای این همکاری مشترک را مورد بررسی قرار می دهیم.

وزرای خارجه دو کشور همچنین پیرامون تحولات و اقدامات تروریستی گروه های افراطی در منطقه و راههای مبارزه با تروریزم رایزنی کردند.

متکی در ملاقات با یان کوبیش وزیر خارجه اسلواکی با اشاره به روابط خوب دو کشور و ضرورت تقویت همکاری های دو جانبه و رایزنی پیرامون مسائل منطقه ای و بین المللی ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای کمک به استقرار ثبات و آرامش در منطقه قفقاز از طریق تقویت همکاری های منطقه ای در حوزه های انرژی، حمل و نقل و امنیت را تشرح کرد.

وزیر خارجه اسلواکی نیز روابط دو کشور را خوب توصیف کرد و خواستار پیشرفت و توسعه این مناسبات شد.وی با قدردانی از تلاش ها و ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای کمک به ایجاد ثبات و آرامش در قفقاز به تشریح آخرین تحولات جاری در این منطقه پرداخت و نسبت به اوضاع ابراز نگرانی کرد.

متکی در ملاقات با وزیر خارجه برزیل با ابراز خرسندی از روابط خوب میان ایران و برزیل اظهار داشت: روابط ایران و کشورهای آمریکای لاتین، جنوبی و مرکزی به دلیل زمینه های گوناگون همکاری روند رو به رشدی دارد و ایران و برزیل نیز از ظرفیت های تجاری خوبی در حوزه های علمی، فناوری، کشاورزی، تجارت، صنعتی و انرژی برخوردار هستند و لازم است از فضا و ظرفیت های استفاده نشده نیز به خوبی استفاده شود.

وی با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران به آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و مرکزی و جنوبی، اراده سیاسی موجود میان ایران و برزیل برای گسترش را خاطر نشان ساخت.

متکی با اشاره به تحولات منطقه ای از جمله قفقاز، افغانستان، عراق و خلیج فارس تلاش ها و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران برای کمک ایجاد ثبات و آرامش در منطقه و توسعه و تعمیق همکاری های منطقه ای و چند جانبه بویژه در حوزه های انرژی، حمل و نقل و امنیت را تشریح کرد.

سلسو لوئیز نانس آموریم وزیر امور خارجه برزیل نیز با اشاره به روابط خوب میان ایران و برزیل، بر علاقه مندی کشورش برای افزایش مناسبات اقتصادی و تجاری فی ما بین تاکید کرد.وی سفرهای متقابل مقامات بلند پایه دو کشور برای یافتن زمینه های همکاری بیشتر را مفید خواند و از متکی برای سفر به کشورش رسما دعوت به عمل آورد.

در این دیدار پیرامون سفر وزیر خارجه برزیل به ایران با هدف ارتقاء سطح همکاری های اقتصادی و تجاری نیز تبادل نظر شد و آموریم همچنین آخرین تحولات آمریکای لاتین را تشریح کرد.

در ملاقات متکی و ولید معلم وزیر خارجه سوریه طرفین با ابراز خشنودی از روابط مستحکم و راهبردی تهران - دمشق بر افزایش همکاری ها، هماهنگی ها و رایزنی های فی ما بین پیرامون مسائل مهم منطقه ای و بین المللی تاکید کردند.

متکی با اشاره به همکاری های گسترده دو کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تبادل نظر و رایزنی های دو کشور در سطوح مختلف در حوزه های منطقه ای و بین المللی به ویژه تحولات خاورمیانه را سازنده خواند.

معلم نیز با حسنه توصیف کردن مناسبات دو کشور، از روند رو به رشد همکاری های تهران- دمشق در تمایم زمینه ها ابراز خرسندی کرد.

متکی همچنین در دیدارهای جداگانه با کارل بیلت و کاکسیم فرهاخن وزرای خارجه سوئد و هلند ضمن تبادل نظر پیرامون روابط دو جانبه انجام رایزنی ها را کمک قابل توجهی به نزدیک کردن دیدگاه های دو کشور در خصوص مسائل منطقه ای و بین المللی توصیف کرد.

وزیر خارجه کشورمان با ابراز نگرانی از گسترش افراط گرایی در منطقه و انتقاد از سیاست های برخی کشورهای غربی که زمینه ساز رشد افراط گرایی شده است در خصوص مسئله حقوق بشر، برخورد گزینشی کشورهای اروپایی با تروریزم، نقش حقوق اقلیت ها در این کشورها و اجازه انجام فعالیت به گروههای تروریستی را مصداق بارز نقض حقوق بشر دانست و از آن انتقاد کرد.

متکی همچنین بر حق مشروع ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و ادامه گفتگو تاکید کرد.در این دیدارها پیرامون انجام گفتگوهای حقوق بشری با هدف رسیدن به تفاهم و درک متقابل گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت.

متکی در دیدار دوگوخت وزیر خارجه بلژیک پیرامون همکاری در زمینه انرژی با تشریح موقعیت ایران به عنوان کشور که دارای دومین ذخایرگاز جهان است بر اهمیت استفاده از این ظرفیت از سوی کشورهای اروپایی به عنون یک فرصت ممتاز تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر حق مشروع ایران برای استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای بر ادامه گفتگو تاکید کرد

وزیر خارجه بلژیک نیز با ابراز امیدواری نسبت به حل مسئله هسته ای ایران از طریق مذاکره و گفتگو، نقش جمهوری اسلامی ایران را در زمینه انتقال انرژی به اروپا به ویژه با در نظر گرفتن تحولات اخیر در قفقاز راهبردی توصیف کرد.

وی اظهار داشت: ایران در یک منطقه راهبردی و حساس قرار دارد و قادر است که در زمینه انرژی نقش مهم و کلیدی را ایفا کند.

در این ملاقات همچنین در خصوص تروریزم و حقوق بشر بحث و تبادل نظر شد و متکی با تقبیح اتخاذ معیارهای دو گانه از سوی کشورهای اروپایی در قبال این دو پدیده، سیاست های تبعیض آمیز و ضد حقوق بشری برخی قدرتها و کشورهای غربی بر ضد مردم عراق، افغانستان و اقلیت های مسلمان در کشورهای اروپایی و همچنین حمایت از تروریزم و اجازه فعالیت به گروههای تروریستی را مورد انتقاد قرار داد.

دوگوخت نیز در این ارتباط تاکید کرد که بلژیک مخالف هر نوع تروریزم می باشد.

متکی در ملاقات با فاکسلی راپیکو وزیر امور خارجه شیلی با اشاره به روابط خوب ایران با کشورهای آمریکای لاتین گفت: ما با کشورهای آمریکای لاتین میلیاردها دلار مبادلات اقتصادی داریم.

وی افزود: شرکت های ایرانی درحوزه های نفتی، ساختمان سازی، نفت و انرژی در منطقه آمریکای جنوبی فعالیت دارند و با کشورهای این منطقه روابط بسیار خوبی داریم.طرفین همچنین پیرامون آخرین تحولات بین المللی و منطقه ای گفتگو کردند.

متکی همچنین در دیدار با خانم پلاسینک وزیر خارجه اتریش آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط اقتصادی خصوصا در حوزه انرژی و گاز را مورد تاکید قرار داد.

وزیر خارجه کشورمان ضمن انتقاد از برخورد دو گانه برخی کشورهای اروپایی با پدیده تروریسم گفت: مذاکرات موسی قلعه و ادامه آن در برخی پایتخت های کشورهای اروپایی موجب گسترش دامنه افراط گرایی شده است.

وی افزود: طراحان مذاکره بر اساس این تحلیل که افراط گرایی محصور در منطقه به نفع سیاست آنهاست اقدام به این سیاست نموده اند اما عکس این تحلیل را ثابت کرده است.

متکی ایران را بخشی از حل مشکل منطقه خواند و گفت: در همه بحران های منطقه ایران برای حل مشکل حضور فعال و موثر داشته است.

وزیر خارجه اتریش ایران را یکی از شرکای خوب و مورد اعتماد کشورش خواند و از گسترش روابط با ایران حمایت کرد.

در این دیدار پلاسنیک گزارش از فعالیت های اروپا در قضیه قفقاز ارائه داد.

دور دوم رایزنی های جمهوری اسلامی ایران پیرامون ابتکار کشورمان در خصوص بحران منطقه قفقاز با دیدار منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نیویورک آغاز شد.متکی در این دیدار جزئیات بیشتری از ابتکار جمهوری اسلامی ایران را در دو بخش کلی اقتصادی و امنیتی ارائه کرد.

وی همچنین با اشاره به استقبال کشورهای منطقه از این ابتکار افزود: همه کشورهای منطقه قفقاز کلیت طرح را به دلیل توصیه به همکاری های منطقه ای و حل مشکل توسط کشورهای منطقه مورد تایید قرار دادند.

در این دیدار وزیر امور خارجه روسیه نیز با استقبال از کلیات این طرح ضرورت عملیاتی کردن آن را با ارائه جزئیات مورد تاکید قرار داد.

منوچهر متکی وزیرامور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین عصر جمعه در اجلاس وزرای امور خارجه گروه 15 به سخنرانی پرداخت.

وزیر امور خارجه کشورمان که ریاست اجلاس گروه 15 را به عهده دارد در این سخنرانی با تاکید بر اهمیت برگزاری چنین اجلاس هایی برای افزایش همبستگی و گسترش دوستی میان کشورها و دولت ها اظهار داشت: بدون تردید رشد و شکوفایی کشورهای عضو گروه در سایه همدلی، همبستگی و بکارگیری متقابل تواناییهای اعضا در زمینه های مختلف می تواند آهنگی سریعتر و شکل بالنده تری به خود بگیرد.

رئیس گروه 15 افزود: در این راستا شناخت توانایی اعضا و بهره گیری از آن در شکل دهی به روابط مطلوب و رو به رشد، در چارچوب همکاری های جنوب - جنوب نوید بخش توسعه فعالیت های اقتصادی و تامین کننده نیازهای متقابل خواهد بود.

متکی در بخش دیگری از این سخنرانی اظهار داشت: برآورد و ارزیابی فعالیت های گروه در سالهای اخیر ما را به این واقعیت رهنمون می سازد که گروه 15 علیرغم برخورداری از پتانسیل بالا از ظرفیت های موجود آن به طور کامل استفاده نکرده است ، بدیهی است با استفاده و بکارگیری توانمندی جمعی گروهی و پیگیری مستمر قادر خواهیم بود فعالیت های مطلوب را به پیش برده و راهبرد همکاری جنوب - جنوب را اجرا نماییم.

رئیس گروه 15 در ادامه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که گروه 15 بواسطه عضویت کشورهای مهم در حال توسعه در آن و با وجود توانمندی های بالای همکاری می تواند به اهداف عالیه که همانا استفاده و بهره برداری از ظرفیت های موجود در کشورهای درحال توسعه برای تقویت وگسترش همکاری های جنوب-جنوب و برقراری و ایجاد مناسبات منطقی میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد را به پیش ببرد.

متکی تاکید کرد که این هدف مهم تنها در سایه یکپارچگی و نزدیک شدن کشورهای عضو محقق خواهد شد.