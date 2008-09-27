2195 دستگاه خودرو فرسوده در گلستان نیاز به جایگزینی دارند

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، محمد ابراهیم کریمی ظهر شنبه در حاشیه جلسه ساماندهی خودروهای فرسوده به خبرنگاران در گرگان افزود: اکنون در حال انجام مراحل قانونی برای خارج شدن این شمار خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل هستیم.

وی اظهار داشت: از آغاز واگذاری خودروهای فرسوده تا کنون سه هزار و 852 دستگاه خودرو فرسوده از چرخه حمل و نقل استان خارج شده است.

وی تصریح کرد: همچنین تاکنون به دو هزار و 868 نفر بابت تحویل خودروی فرسوده و خرید خودرو جدید تسهیلات با نرخ هفت درصد پرداخت شده است.

به گفته کریمی در راستای اجرای طرح جایگزین خودروهای فرسوده به واجدان شرایط دارای خودروهای سواری و وانت با ظرفیت بار زیر یک تن، 10 میلیون ریال تخفیف خودرویی به همراه 50 میلیون ریال تسهیلات برای خرید خودروی جدید پرداخت می‌شود.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری گلستان ادامه داد: همچنین به دارندگان خودروهای با ظرفیت بالای یک تن هم 20 میلیون ریال تخفیف خودرویی به همراه 70 میلیون ریال تسهیلات واگذار می‌شود.

وی اضافه کرد: متقاضیان جدید شرکت در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده باید منتظر اعلام زمان و شرایط جدید ثبت‌نام از سوی ستاد تبصره 13 کشور باشند.

وی کاهش آلودگی محیط زیست، بهینه‌سازی مصرف سوخت و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را از جمله اهداف اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اعلام کرد.