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۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۰

برداشت 21 میلیارد متر مکعب گاز ترش از مخزن پارس جنوبی

سرپرست امور کنترل تولید فرآورده و ارسال گاز شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی اعلام کرد: میزان 21 میلیارد و 992 میلیون متر مکعب گاز ترش در شش ماه اول امسال از مخزن مشترک پارس جنوبی برداشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ، محمد رضا جولایی با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: از این میزان گاز برداشتی ، بیش از 20 میلیارد متر مکعب گاز شیرین پس از پالایش در پالایشگاههای اول ، دوم و سوم مجتمع گاز پارس جنوبی از طریق خط لوله سراسری به مبادی مصرف ارسال شده است.

وی میزان تولید میعانات گازی را در همین مدت 31 میلیون و 406 هزار بشکه دانست و خاطرنشان کرد که میعانات گازی تولید شده در این شرکت از طریق خط لوله به پتروشیمی نوری و از طریق اسکله بندری پارس به خارج از کشور صادر شده است.

جولایی میزان گوگرد تولیدی در فازهای 1تا 5 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی را بیش از 88 هزار تن در شش ماه نخست سال عنوان کرد.

سرپرست امور کنترل تولید فرآورده و ارسال گاز از تولید بیش از 428 هزار تن LPG درنیمه نخست امسال توسط کارکنان این شرکت خبر داد.

وی همچنین به تولید بیش از 194 هزار تن اتان در پالایشگاههای اول ، دوم و سوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی اشاره کرد.

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان بزرگترین مجتمع تولید گاز کشور ، بیش از 35 درصد از گاز مودر نیاز کشور را در پالایشگاههای اول ، دوم و سوم تامین می کند.

مخزن مشترک پارس جنوبی با 464 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و 17 میلیارد بشکه میعانات گازی ، 50 درصد ذخایر گاز کشور و 8 درصد ذخایرگاز جهان را دارا می باشد . این مخزن در عمق حدود 3000 متری زیر کف دریا قراردارد و بین کشور ایران و قطر مشترک است.

کد مطلب 756236

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