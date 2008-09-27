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۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۰۷

2528 کلاس در سطح خراسان رضوی صرفه جویی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در آغاز سال تحصیلی 88-87 با اجرای طرح های ادغام کلاس های درسی، متمرکز کردن ظرفیت مدارس شبانه روزی و یک نوبته کردن برخی مدارس هزینه تشکیل دو هزار و 528 کلاس صرفه جویی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامحسین افسری ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان با بیان این مطلب افزود: در آغاز سال جدید تحصیلی هزینه تشکیل 995 کلاس ابتدایی، 914 کلاس در مقطع راهنمایی و 619 کلاس در مقطع متوسطه صرفه جویی شد .

وی با اشاره به فعالیت ستاد پروژه مهر در قالب چهار کمیته برای فراهم آوردن شرایط مطلوب در آغاز سال تحصیلی ادامه داد: کمیته تعمیر و تجهیز مدارس با استفاده از 97 هزار و 548 نفر روز نیروی دانش آموزی و 16 هزار و 384 نفر روز نیروی فرهنگیان، در سطح شایسته ای به نوسازی و زیبا سازی مدارس پرداخت .

افسری گفت : در روز آغازین مدارس 16 اکیپ در سطح استان در قالب کمیته توجیه و تبلیغ به مدارس سرکشی کردند و از وضعیت مناسب مدارس برای حضور دانش آموزان اطمینان حاصل شد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی به گنجاندن زنگ نماز در برنامه درسی مدارس برای اولین بار در استان اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر 55 دارالقرآن با 65 هزار عضو در سطح استان فعال هستند.

وی از همکاری نیروی انتظامی و شهرداری برای تامین امنیت تردد دانش آموزان و سرویس مدارس و آسفالت کردن ورودی مدارس تقدیر کرد و افزود: آستان قدس رضوی نیز در حرکتی پسندیده نسبت به اطعام 20 هزار دانش آموز در حاشیه شهر مشهد اقدام کرد.

افسری به تدوین 281 طرح برای آموزش و پرورش عمومی و دو هزار و 10 طرح برای کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی در سطح استان اشاره کرد و گفت: رشد 6/8 درصدی قبول شدگان آزمون دانشگاه ها و کسب 15 مدال در المپیادهای کشوری، شناسایی 10 هزار نفر در استان که 800 نفر از آنها اختراع ثبت شده دارند و کسب رتبه نخست ورزش با 476 مدال از جمله دستاوردهای نظام آموزش، پرورش خراسان رضوی است .

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی به رشد دو برابری بودجه عمران در چند سال گذشته اشاره کرد و افزود : یک هزار و 652 پروژه مدرسه سازی با ظرفیت چهار هزار و 863 کلاس برای استان در نظر گرفته شده است که 203 پروژه با 900 کلاس در سال جاری باید اجرا شود.

وی ادامه داد: رشد بودجه هزینه ای آموزش و پرورش خراسان رضوی طی سه سال اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده که حاکی از توجه ویژه دولت نهم به این بخش است.

کد مطلب 756241

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