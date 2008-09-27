انتقال محل برگزاری نمایشگاه فرهنگ رضوی از همدان به قزوین

محمد کریم پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ابتدا پیرو مصوبات صورت گرفته در شورای مرکزی دبیرخانه دائمی جشنواره، همدان به عنوان استان برگزار کننده نمایشگاه فرهنگ رضوی برگزیده شد اما طی جلسه ای که با حضور معاونان سه استان قزوین، همدان و زنجان انجام شد تغییراتی در روند کار شکل گرفت.

وی ادامه داد: طی بررسیهای نهایی و مزیتهایی چون فضای مناسب، هوای معتدل و تدارکات ویژه که برای استان قزوین ذکر شد این استان به عنوان محل برگزاری نمایشگاه فرهنگ رضوی مورد تایید سه استان قرار گرفت و مشغول به کار شد.

کاظم پور از برگزاری نمایشگاه در سرای سعد السلطنه قزوین خبر داد و افزود: این بنای تاریخی متعلق به دوران صفویه است و از اعتبار تاریخی بالایی برخوردار است لذا جهت گرایش تاریخی بخشیدن به جشنواره به عنوان محل نمایشگاه انتخاب شده است.

وی گفت: فراخوان جشنواره برای کل هنرمندان ارسال شده و از هر استان به تناسب جایگاه و ظرفیتهای ویژه آن استان خواسته شده تا بر بار معنوی و هنری نمایشگاه بیفزایند.

مسئول نمایشگاه فرهنگ رضوی استان قزوین زمینه کاری نمایشگاه را پژوهش های هنری، هنرهای تجسمی، طراحی و گرافیک، پوستر، عکس، تئاتر، کتاب و تندیس رضوی معرفی کرد.

وی افزود: استان زنجان نیز اعلام کرده آثاری در حوزه فرش، گلیم، ملیله دوزی و صنایع دستی را برای نمایشگاه آماده خواهد کرد.

کاظم پور در ادامه با تاکید بر اهمیت برگزاری جشنواره رضوی گفت: هدف از برگزاری نمایشگاه رضوی تجلی تفکر رضوی در آثار هنری و تحت تاثیر قرار دادن فضای معنوی و فرهنگی کشور است.

وی از اینکه قزوین برگزاری این جشنواره را بر عهده گرفته ابراز خرسندی کرد و خاطر نشان کرد: اینکه قزوین به عنوان میزبان دو استان دیگر قرار می گیرد شرایط را برای تعاملات ویژه و برقراری ارتباط فرهنگی بین هنرمندان سه استان فراهم می کند.