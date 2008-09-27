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۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۲۹

شرح حال بیش از یک هزار تن از مشاهیر بلخ در حال تدوین است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر گروه نقد و تصحیح متون بنیاد پژوهشهای اسلامی گفت: گروه نقد و تصحیح متون بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی اقدام به تدوین شرح حال بیش از یک هزار تن از بزرگان بلخ کرده است.

ابراهیم عرب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: تاکنون شرح حال 661 تن از بزرگان در قالب دو جلد کتاب با عنوان تاریخ علمای بلخ منتشر شده و جلد سوم آن نیز در حال نگارش است.

وی با اشاره به اینکه برای تدوین این کتاب، شرح حال بیش از دو هزار تن از بزرگان بلخ اعم از علما، فقها، محدثان، فلاسفه، حکما، شعرا، عرفا، محققان و صاحبان اثر مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: از ذکر نام رجالی که شرح حال قابل توجهی نداشته اند و یا منشاء اثری نبوده اند خودداری می شود.

عرب پور گفت: کتاب تاریخ علمای بلخ شامل مقدمه ای درباره جغرافیای تاریخی بلخ مانند اسامی روستاها و بلوکات آن بوده و به تحقیق و شرحال و آثار علما و مشاهیر بلخ می پردازد که ترتیب اسامی علما بر اساس حروف الفبا است.

شهر بلخ بیش از اسلام از کهن ترین مراکز تاریخ، مذهب و سیاست و اولین جایگاه اسکان مهاجران آریایی بوده است که پس از ورود اسلام، دوره جدید را در فرهنگ و تمدن اسلامی آغاز کرد و از مهمترین مراکز دانش و هنر در آسیا به شمار آمد.

این اثر در تیراژ 1500 نسخه و از حدود 500 منبع استخراج شده است.

کد مطلب 756275

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