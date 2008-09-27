به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جمال انصاری ظهر امروز در جلسه شورای معاونان و روسای حوزه ‌های قضایی استان زنجان گفت: در حال حاضر تمام پرونده‌ها در سیستم (CMS) ثبت و مراحل رسیدگی به پرونده تا زمان اجرای حکم قابل نظارت و مشاهده در مرکز استان و تمام سیستم است.

انصاری افزود: نظارت بر روند ابلاغ اوراق قضایی از مهمترین راهکارهای کاهش اطاله دادرسی است و نظارت مستمر، آموزش نیروها و اصلاح مکانیسمها می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی و روان‌سازی امور حقوقی موثر باشد.

وی بر دقت در دعاوی پیرامونی مثل اعسار تاکید کرد و ادامه داد: اینکه کسی با داشتن خانه 300 میلیون تومانی یا اتومبیل مدل بالا برای هزینه های 90 هزار تومانی دادرسی، دعوی اعسار مطرح می‌کند قابل تامل است و پذیرش این دعوی موجب اطاله دادرسی می‌شود که نهایتا خروج از مسیر اصلی دادرسی را در پی دارد.

علیرضا بختیاری، مدیر انفورماتیک دادگستری زنجان نیز با ارائه گزارشی از مراحل راه‌اندازی طرح (CMS) در دادگستری های تابعه استان خاطرنشان کرد: با حمایت و پیگیری رئیس کل دادگستری استان و به ‌رغم مشکلات و محدودیتهای مخابراتی طرح (CMS) در هفت شهرستان استان زنجان راه ‌اندازی شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.