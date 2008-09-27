18 هزار میلیارد ریال ارزش معاملات شهریور ماه بورس کیش بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در کیش، حجم خرید صورت گرفته در این تالا بورس منطقه ای 3 میلیارد و 130 میلیون و 837 هزار سهم بوده که ارزشی معادل 9 هزار و 345 میلیارد و 648 میلیون ریال را به ثبت رسانیده است.

بر این اساس حجم فروش سهام در بورس کیش نیز به 3 میلیارد و 136 میلیون و 182 هزار سهم بالغ شده که ارزشی معادل 9 هزار و 424 میلیارد 684 میلیون ریال را در بر داشته است.

حجم کل سهام معامله شده در این مدت نیز 6 میلیارد و 267 میلیون و 20 هزار سهم بوده است که در کشور جایگاه اول را به میزان خرید، فروش و کل معاملات داشته است.