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۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۲۴

18 هزار میلیارد ریال ارزش معاملات شهریور ماه بورس کیش بوده است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: تالار بورس منطقه ای کیش اعلام کرد: در شهریور ماه سالجاری ارزش کل معاملات صورت گرفته در بورس منطقه ای کیش به 18 هزار و 770 میلیارد و 152 میلیون ریال بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کیش، حجم خرید صورت گرفته در این تالا بورس منطقه ای 3 میلیارد و 130 میلیون و 837 هزار سهم بوده که ارزشی معادل 9 هزار و 345 میلیارد و 648 میلیون ریال را به ثبت رسانیده است.

بر این اساس حجم فروش سهام در بورس کیش نیز به 3 میلیارد و 136 میلیون و 182 هزار سهم بالغ شده که ارزشی معادل 9 هزار و 424 میلیارد  684 میلیون ریال را در بر داشته است.

حجم کل سهام معامله شده در این مدت نیز 6 میلیارد و 267 میلیون و 20 هزار سهم بوده است که در کشور جایگاه اول را به میزان خرید، فروش و کل معاملات داشته است.

کد مطلب 756300

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