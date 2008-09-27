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۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۵۵

وزارت اطاعات خبر داد:

قاچاقچیان انسان رهسپار زندان شدند

قاچاقچیان انسان رهسپار زندان شدند

با صدور احکام قضایی دو نفر از اعضای اصلی باند قاچاق انسان که مدتها بواسطه جعل اسناد و مهرهای دولتی، گذرنامه و مدارک شناسایی مبادرت به کلاهبرداری و عبور غیر مجاز افراد از کشور می نمودند ، محکوم و روانه زندان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات پس از پیگیری های مستمر اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) چندی پیش متهم اصلی این پرونده که خود به تنهایی دارای پنج جلد گذرنامه با مشخصات جعلی بوده، به همراه یکی از مرتبطین که وی نیز دارای گذرنامه ای با هویت جعلی بود، شناسایی  با هماهنگی مرجع قضایی بازداشت گردیدند.

بر اساس این گزارش دستگیرشدگان که به صورت سازمان یافته درداخل و خارج کشورفعالیت های غیر قانونی داشتند، دربازجویی های خود اقرار به انتقال و خروج غیرمجاز تعداد زیادی ازاتباع ایرانی وخارجی با استفاده از مدارک جعلی مانند شناسنامه ، گذرنامه های ایرانی وخارجی، مدارک تحصیلی، کارت پایان خدمت وانواع مهرهای ورود و خروج مبادی جمهوری اسلامی ایران و کشوری آسیایی و اروپایی نمودند.

مجرمان در راستای اقدامات غیر قانونی خود با حدود 50 نفر از عوامل شبکه های خروج سازمان یافته در داخل و خارج ، ارتباط و تعامل داشته ا ند که از محمل این همکاری ها، اقدامات خلاف قانون همچون: تهیه مدارک جعلی، رفع موانع  موجود در اداره گذرنامه ناجا در تهران و استانهای فارس و هرمزگان، انتقال مسافر به ترکیه و متعاقب آن به کشورهای اروپایی و ... انجام  می گرفته است.

متهمان به حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شده اند.

کد مطلب 756340

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