نمایش چهار فیلم کوتاه در برنامه سینما فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی فیلم کوتاه سینما فردا اعلام کرد "نردبان" و "خورشید ..." از ساختههای روحالله سهرابی، "مسخ" ساخته بابک سراب و "خط سوم" ساخته مهدی نژاداصغری هستند.
پس از نمایش این فیلمها نشست نقد و بررسی با حضور کارگردانان این آثار، محمد ناصری مجری و کارشناس سینما و منوچهر بشیریراد منتقد برگزار میشود و در پایان از حاضرین در این برنامه به صرف افطار دعوت به عمل میآید.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به نشانی اینترنتی www.cinemafarda.com مراجعه کرده و یا به نشانی سینما سپیده واقع در تقاطع خیابانهای وصال و انقلاب مراجعه کنند.
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