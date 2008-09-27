  1. هنر
  2. سینمای ایران
۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۲۷

نمایش چهار فیلم کوتاه در برنامه سینما فردا

نمایش چهار فیلم کوتاه در برنامه سینما فردا

فیلم‌های کوتاه "نردبان"، "خورشید دوباره می‌دمد"، "مسخ" و "خط سوم" دوشنبه هشتم مهرماه ساعت 18 در سالن شماره دو سینما سپیده به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی فیلم کوتاه سینما فردا اعلام کرد "نردبان" و "خورشید ..." از ساخته‌های روح‌الله سهرابی، "مسخ" ساخته بابک سراب و "خط سوم" ساخته مهدی نژاداصغری هستند.

پس از نمایش این فیلم‌ها نشست نقد و بررسی با حضور کارگردانان این آثار، محمد ناصری مجری و کارشناس سینما و منوچهر بشیری‌راد منتقد برگزار می‌شود و در پایان از حاضرین در این برنامه به صرف افطار دعوت به عمل می‌آید.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی اینترنتی www.cinemafarda.com مراجعه کرده و یا به نشانی سینما سپیده واقع در تقاطع خیابان‌های وصال و انقلاب مراجعه کنند.

کد مطلب 756342

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها