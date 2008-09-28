کتابخانه تخصصی و مرجع دفاع مقدس در غرب استان تهران راه اندازی شد

سرهنگ پاسدار نادر ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این کتابخانه به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران با همکاری شورای شهر و شهرداری این کلانشهر اقتتاح و راه اندازی شد.

وی افزود: طبق وعده قبلی با همکاری دستگاه های مذکور مراحل اداری و گردش کار واگذاری محل کتابخانه به سرعت طی و کتابخانه تجهیز شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: طی شش ماه واگذاری محل کتابخانه پیگیری و به طور همزمان مکاتبات دریافت کتب و سایر تجهیزات نیز انجام شد.

ادیبی بیان داشت: هم اکنون این کتابخانه آماده سرویس دهی به پژوهشگران، محققان، فیلمنامه نویسان، شعرا و نویسندگان عرصه دفاع مقدس است.

مدیر کل اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران عنوان کرد: این کتابخانه با چهار هزار کتاب نفیس به همراه سایر اسناد، آماده هرگونه همکاری با پژوهشگران، محققان و کارشناسان خبره عرصه دفاع مقدس است.

وی یادآور شد: امید است در آینده تعداد کتب این کتابخانه افزایش یابد و به مجموعه نفیسی از کتابهای عرصه دفاع مدقس تجهیز شود.