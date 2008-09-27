میزان سرقت و درگیری در گلستان 77 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ داوود سلطانی عصر شنبه در نشست با فرماندهان این نیرو در گرگان افزود: علاوه بر این جرایمی نظیر چاقوکشی نیز در این مدت 71 درصد، سرقت از منزل و خودرو هشت درصد و کیف قاپی چهار درصد کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: این امر نشان می دهد که بین دینداری و وقوع جرایم رابطه معنا دار و معکوسی وجود دارد.

این مسئول یادآور شد: هرچه افراد جامعه دیندارتر باشند ازمیزان ارتکاب و دایره جرایم کاسته می شود و هرچه جامعه متمدن تر و سالم تر باشد افراد کمتری به جرم روی خواهند آورد.

به گفته سرهنگ سلطانی، این رابطه در ماه رمضان بیشتر نمود پیدا می کند به گونه ای که میزان کاهش جرایم در این ماه نسبت به ماه های دیگر از سال قابل توجه است.

بر اساس نتبایج به دست آمده، 31 درصد مردم از عملکرد پلیس گلستان رضایت دارند.

