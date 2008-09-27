۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۳۳

حماس :

کمیته چهارجانبه مسئول مشکلات ملت فلسطین است

سخنگوی جنبش حماس امروز با بیان اینکه کمیته چهارجانبه به طور آشکارا از اشغالگران حمایت می کند؛ این کمیته را مسئول مشکلات ملت فلسطین به ویژه در نوار غزه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، فوزی برهوم در رابطه با بیانیه اخیر کمیته چهارجانبه بین المللی اظهار داشت: این بیانیه به طور آشکار سلطه و هیمنه آمریکا را بر تصمیمات کمیته چهارجانبه که به نفع اشغالگران است؛ آشکار کرد.

وی تصریح کرد: ابراز نگرانی کمیته چهارجانبه از توسعه شهرکها و انتقاد از خشونت روز افزون شهرک نشینان آن هم در شرایطی که مقاومت مشروع فلسطینیان، تروریسم به شمار می رود، تبانی با اشغالگران و طرفداری کامل از منافع آنها محسوب می شود.

برهوم خاطرنشان کرد: از کمیته چهارجانبه انتظار می رود که در رابطه با شهرکسازی و جنایات اسرائیل، به بیانیه های شرم آور اکتفا نکند بلکه تصمیمات کاربردی که اشغالگران را به پایان بخشیدن توسعه شهرکها، برچیدن شهرکها و توقف جنایات برنامه ریزی شده اسرائیل ملزم کند؛ روی بیاورد.

وی در ادامه کمیته چهارجانبه را که از دستورات آمریکا و اسرائیل پیروی می کند؛ مسئول نابودی روند دموکراسی در فلسطین و حمایت از اشغالگران و رنج و مشکلات ملت فلسطین به ویژه در نوار غزه دانست.

لازم به ذکر است کمیته چهارجانبه شب گذشته در بیانیه ای تنها به ابراز نگرانی از توسعه شهرکها اکتفا کرد و از فلسطینیان خواست تا از مقاومت که به زعم خود آن را خشونت نامید؛ دست بردارند.

کد مطلب 756396

