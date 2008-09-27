سیاست وزارت صنایع خام فروشی فولاد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ، علی‌اکبر محرابیان در مجمع عمومی سالانه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: سیاست وزارت صنایع و معادن، صادرات محصول است و آن هم در شرایطی که بازار داخلی نیازمند آن نباشد.

وی ادامه داد: امسال 5 میلیون تن توسط ایمیدرو و حدود 2 میلیون تن هم توسط بخش خصوصی افزایش ظرفیت در بخش فولاد خواهیم داشت که این میزان افزایش ظرفیت، حدود 70 درصد ظرفیت ایجاد شده طی 40 سال اخیر در صنعت فولاد است.

این ظرفیت تا سال 1390 به حدود 32 میلیون تن می‌رسد ضمن اینکه 10 میلیون تن هم توسط بخش خصوصی افزوده می‌شود که به این ترتیب میزان ظرفیت فولاد به حدود 42 میلیون تا سال 1390 خواهد رسید.

محرابیان افزود: در حال حاضر طرح‌هایی در بخش صنعت و معدن در حال اجراست که زمان اجرای مشابه این طرح‌ها در گذشته حدود 20 سال بود اما اکنون طبق برنامه‌ای که پیش می‌رود، به کمتر از 20 ماه رسیده است.

وزیر صنایع و معادن از مجمع خواست تا واگذاری گروه ملی فولاد و نورد و لوله اهواز تا پایان سال 87 را به تصویب برساند و این واگذاری منجر به اصلاح ساختار شود.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز در این مجمع اظهار داشت: طرح‌هایی که توسط ایمیدرو در سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید در بخش فولاد میزان افزایش ظرفیت 5 میلیون تن خواهد بود و در مورد آلومینیوم میزان ظرفیت به حدود 400 هزار تن می‌رسد.

احمدعلی هراتی‌نیک گفت: در مورد کارخانه آلومینیوم اراک (ایرالکو) باید گفت که در حقیقت یک کارخانه جدید در حال احداث است ضمن اینکه لوپ دوم آن در آینده نزدیک و لوپ سوم آن نیز تا آذرماه امسال وارد مدار می‌شود. همچنین فاز اول آلومینیوم المهدی نیز تا پایان امسال راه‌اندازی می‌شود.