آمار تماشاگران مجموعه تئاتر شهر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تئاتر شهر اعلام کرد نمایش "فصل خون" به کارگردانی ایوب آقاخانی نیز که اجرای آن از 30 مرداد در تالار 115 نفری قشقایی آغاز شده بود، جمعه پنجم مهر پس از 32 اجرا و 1920 تماشاگر از روی صحنه پائین آمد.

"1417" سعید آلبوعبادی هم پس از 20 اجرا در کارگاه نمایش 28 شهریور با 554 تماشاگر به پایان رسید و "یرما" رضا گوران که از 17 شهریور در تالار 103 نفری سایه به صحنه رفته، در 13 اجرا 1576 تماشاگر داشته و اجرای آن تا 24 مهرماه ادامه دارد.

اما نمایش "زمین و چرخ" به کارگردانی زهرا صبری از روز پنجشنبه چهارم مهرماه در کارگاه نمایش با ظرفیت 30 نفر به صحنه رفته و در دو روز اول اجرا میزبان 69 تماشاگر بوده است. از فردا چهار نمایش جدید در تئاتر شهر اجرا می‌شود.