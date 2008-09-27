۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۲۷

هاشمی رفسنجانی از حسن حبیبی عیادت کرد

در پی بستری شدن دکتر حسن حبیبی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یکی از بیمارستانهای قلب تهران صبح امروز آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور در بیمارستان از وی عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این عیادت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن دیدار با کادر پزشکی ایشان از نزدیک در جریان مداوای دکتر حبیبی قرار گرفت و از درگاه خداوند برای وی آرزوی تندرستی و سلامت کامل کرد.

 

