پیروزی استقلال قبل از دربی شصت و پنجم / صعود به رده ششم

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر از ساعت 20 امشب با برگزاری دیدار تیم های استقلال و راه آهن در ورزشگاه آزادی تهران پیگیری شد.

در این دیدار که به قضاوت علیرضا فغانی و در حضور بیش از 40 هزار تماشاگر برگزار شد، تیم فوتبال استقلال با نتیجه 2 بر یک حریف خود را شکست داد.

در نیمه اول این بازی ابتدا تیم فوتبال راه آهن با گل دقیقه 29 مجتبی زارع از حریف خود پیش افتاد اما پیروز قربانی در دقیقه 35 با ضربه سر بازی را به تساوی کشاند. در ادامه این دیدار آرش برهانی در دقیقه 39 گل دوم استقلال را وارد دروازه راه آهن کرد و این نتیجه تا پایان 90 دقیقه باقی ماند.

استقلال که باید روز جمعه هفته جاری در دربی شصت و پنجم به مصاف پرسپولیس برود با این پیروزی 13 امتیازی شد و به رده ششم جدول رده بندی صعود کرد. راه آهن نیز در رده چهاردهم جای گرفت.