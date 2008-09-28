مردانی از جنس آتش؛ به بهانه هفتم مهر روز آتش نشانی و ایمنی

به گزارش خبرنگار مهر، زمان احداث اولین ایستگاه آتش نشانی در ایران باز می گردد به سال1221 شمسی در شهر تبریز و شاید نزدیک به 85 سال نیز از تاسیس اولین ایستگاه آتش نشانی در تهران می گذرد که این امر حکایت از سابقه طولانی حضور آتش نشانان در تاریخ کشورمان دارد.

آتش نشانان ، مردانی از جنس آتش هستند چون همیشه و همه جا و بدون هراس از شعله های سوزان آتش ، برای کمک به همنوع خود به دل آتش می زنند و چه بسا در همین آتش گرفتار می شوند اما جان گرفتار آمده در آتش را نجات می دهند و این بهترین لحظه عمر یک آتش نشان است که می تواند انسانی را از حادثه نجات داده و زندگی دوباره را برای او به ارمغان بیاورد.

پس از انقلاب اسلامی، با انحلال سازمان دفاع غیر نظامی، فلسفه وجودی آتش نشانی های کشور توسط بندهای ۱۴ و ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری تعریف گشت و از همین رو سازمانهای آتش نشانی زیر مجموعه شهرداری ها قلمداد می شوند. بر اساس این قانون شهرداری ها ملزم هستند برای حفظ شهرها از خطر سیل و حریق و دیگر مخاطرات تدابیر موثری اتخاذ کنند.

نظر به اینکه کشور ما یک کشور حادثه خیز می باشد و از 40 حادثه طبیعیی شناخته شده در دنیا، 30 مورد آن در ایران امکان وقوع دارد، توجه به بحث ایمنی همچنین تهیه و تدوین ضوابط و مقررات ایمنی، امری ضروری است.

در حال حاضر و با توجه به اهمیت "زمان" در کاهش خسارات ناشی از بروز حوادث مختلف از جمله حریق ، زمان حضور آتش نشانان تهران در محل حادثه حدود 5 دقیقه و 30 ثانیه برآورد می شود و این در حالی است که این زمان در دنیا بین 3 تا 4 دقیقه متغییر است. بنابراین برای رسیدن به استانداردهای جهانی ، آنچه مهم است وجود تعداد بیشتری ایستگاه آتش نشانی است تا بتوان از این طریق ، مدت زمان رسیدن در محل حادثه را تا حد امکان کاهش داد.

محمدرضا حاجی بیگی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران با اشاره به نیاز پایتخت به حداقل 120 ایستگاه آتش نشانی مجهز و استاندارد ، گفت: تمامی امکانات و تجهیزات این ایستگاهها خریداری شده و تا سه ماهه اول سال 88 به مرز 92 ایستگاه آتش‌نشانی در پایتخت خواهیم رسید.

وی با عنوان این مطلب که آتش‌نشانان و گروه‌های امداد ‌و نجات سازمان آتش ‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران موفق شدند طی سال گذشته 6512 نفر از شهروندانی را که در آتش ‌سوزی ‌ها و دیگر حوادث گرفتار شده بودند، نجات دهند، اظهارداشت: از این تعداد 2728 نفر زن و 3784 نفر مرد بوده اند.

البته مشکلات عدیده ای بر سر راه حضور به موقع آتش نشانان در محل حادثه وجود دارد که از آن جمله می توان به تماس های بی مورد برخی افراد اشاره داشت که باعث می شود در زمانی که حادثه ای دیگر در مکان دیگری رخ داده است ، ماموران آتش نشان به محلی اعزام شوند که هیچ حادثه ای وجود ندارد و این امر باعث می شود که آتش نشانان بیش از دیگران خود را مسئول بدانند. در حالی که این کار هیچ توجیه منطقی و عقلانی برای فردی که باعث دردسر آتش نشانان شده است ، ندارد و شاید یک بیماری باشد که تنها با ترویج فرهنگ مشارکت و حس کمک رسانی به هم نوع ، بتوان به درمان آن کمک کرد.

فردا مصادف با هفتم تیر، روز آتش نشان نامگذاری شده است تا شاید بهانه ای باشد برای پی بردن به تلاشها و رشادت های مردانی که همیشه در آماده باش به سر می برند که اگر حادثه ای رخ داد و انسانی گرفتار آن شد، در کوتاه ترین زمان ممکن به یاری و کمک او بشتابند و در نهایت دعای خیر همنوعان شان را برای خود بخرند.