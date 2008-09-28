هشدار درخصوص کاهش سن بیماران قلبی در ایران

دکتر محمود الله وردی در آستانه روز جهانی قلب (هفتم مهر) با عنوان این مطلب که نیکوتین به سرعت جذب جریان خون می شود و ظرف سه ثانیه به مغز می رسد، به خبرنگار مهر گفت: استفاده از مواد دخانی مهم ترین عامل مرگ و میرهای قابل پیشگیری در دنیا محسوب می شود.

وی با تاکید بر افزایش خطر بروز سرطان در افراد سیگاری، افزود: این افراد حداقل 15 سال زودتر از افراد غیر سیگاری به سنین در معرض خطر سرطان می رسند.

الله وردی با عنوان این مطلب که سیگار تنها ماده اعتیادآوری است که به طور قانونی در دسترس همگان قرار دارد، تصریح کرد: قیمت ارزان و در دسترس بودن سیگار ، از دیگر فاکتورهای افزایش مصرف سیگار تلقی می شود.

این جراح و متخصص قلب و عروق با اظهار تاسف از کاهش سن افراد سیگاری در کشورمان ، از گرایش به سمت مصرف مواد دخانی در سنین 13 تا 25 سالگی خبر داد و افزود: بیش از 14 درصد افراد سیگاری بین 13 تا 15 سال هستند.