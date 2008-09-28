ایجاد مرکزی برای پیشگیری از تولد نوزاد معلول توفیق الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله امامی کاشانی - عضو مجلس خبرگان رهبری شب گذشته در مراسم آغاز به کار رسمی مجتمع کنترل اختلالات رشد، تکامل و ناهنجاریهای زمان تولد گفت: هر پیشامدی که برای انسان پیش می آید منت خداوند است بر او. زمانی که خداوند به من فرزندی داد که به بیماری مبتلا بود به مراکز متعددی برای درمان او مراجعه کردیم و حتی پیشنهاد شد که در خارج از کشور بماند اما من عنوان کردم که ترتیبی می دهیم که در تهران باشد و پس از آن خداوند توفیق داد که با ایجاد مراکز توانبخشی متعدد در تهران و شهرستان ها این منت خداوند را بپذیریم.

وی اضافه کرد: موفقیت هایی که در این مراکز بوجود آمد را باقیات و صالحات برای خود می دانم.

آیت الله امامی کاشانی با تشکر از همکاری سازمانهای مختلف و دانشگاهها و پزشکان متخصص در ایجاد این مرکز پیشگیری یادآور شد: این کار راهی است که خداوند برای من پیش آورد و شاکریم که این قدر به ما نعمت داده است.

مراسم آغاز به کار رسمی مجتمع کنترل اختلالات رشد، تکامل و ناهنجاریهای زمان تولد وابسته به موسسه پزشکی نسل امید شب گذشته با حضور حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، آیت الله امامی کاشانی، حجت الاسلام سیداحمد خاتمی، حجت الاسلام تقوی، حجت الاسلام سید محمود دعایی، وزیر بهداشت و جمعی از اساتید و متخصصان حوزه ژنتیک برگزار شد.

در این مجتمع، سه مرکز پزشکی جنین، مرکز جامع ژنتیک و مرکز غربالگری متابولیک نوزدان وجود دارد که با بهره گیری از تکنولوژی MS/MS امکان غربالگری همزمان 29 بیماری ژنتیکی را برای جنین بوجود آورده است.