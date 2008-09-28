جامعه سیاسی برای تقویت فضای تکریم علما تلاش کند

محسن اسلامی مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری درباره تکریم علما گفت: اگر تکریم دانشمندان را از دست دهیم جامعه ما یک جامعه غیر تخصصی و غیر کارشناسی می شود و جامعه ای خواهد بود که بیشتر با مسیر عادی دنبال می شود. خطر بزرگی است اگر بین کسی که می داند، می اندیشد و تدبیر می کند با کسی که نمی داند، نمی اندیشد، فکر نمی کند و ... فرقی وجود نداشته باشد.

وی افزود: خطر بزرگی است که اساتید موجود در کشور احساس کنند جایگاهشان جایگاهی نیست که سالها برای آن زحمت کشیده اند. البته جامعه عمومی کشور هنوز رویه تکریم علما را حفظ کرده اما در برخی جاها مواردی مشاهده می شود که خیلی متناسب با این رویه و رویکرد نیست. برخی جاها می بینیم که تکریم اساتید به صورت محدود صورت می گیرد، البته این اتفاق یک اتفاق سازماندهی شده نیست بلکه یک نگرش برگرفته از فضاهای جدید، ارتباطات متقابل، جامعه جهانی و ... می تواند باشد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه درباره تاکید رهبر معظم انقلاب به بهره گیری توامان از اساتید پیشکسوت و جوان به مهر گفت: جامعه دانشگاهی زمانی می تواند احساس پویایی را در خود بوجود آورد و منطق پویایی را در خود بارور کند که انگیزه و پتانسیل جوانی در کنار تجربه پیشکسوتان قرار گیرد یعنی هر ساله باید جذب هیئت علمی جدید و جوان در دانشگاه داشته باشیم. به نظر می رسد جذب سالانه اعضای هیئت علمی در جامعه دانشگاهی از نان شب هم واجب تر است.

وی با بیان اینکه "اگر جذب هیئت علمی جوان وجود نداشته باشد، بالاخره یک دوره ای می گذرد که استادان فعلی بازنشسته می شوند." گفت: باید سیستم آموزش عالی تنظیم کند که جذب هیئت علمی جوان به صورت سالانه در دانشگاههای معتبر انجام شود. اگر جامعه جوان اساتید در کنار جامعه مجرب اساتید قرار گیرند اتفاق درستی می افتد، نه اینکه اینها بخواهند از یکدیگر فاصله داشته باشند. پیشنهاد عملی برای این نکته مقام معظم رهبری نیز این است که جلسات هم اندیشی و اردوهایی برگزار شود که اساتید جوان در کنار اساتید پیشکسوت قرار گیرند و تجربه انتقال پیدا کند.

محسن اسلامی درباره تاکید مقام معظم رهبری به حذف حفظ محوری در دانشگاه و تعمیق روحیه پژوهش گفت: یک ویژگی جامعه دانشگاهی پویا این است که پژوهش و تحقیق می کند و به نظریه می رسد. نظریه پردازی اصولا در جامعه ای صورت می گیرد که لغت به لغت حفظ کردن و سبک جزوه ای درس خواندن را کنار گذاشته و فرد را وادار به نظریه پردازی می کند. نظریه پرداز شدن جامعه دانشگاهی زمانی اتفاق می افتد که اساتید در دانشگاهها چیزی را ترویج کنند که مطابق با شرایط مقدمه ای نظریه پردازی است.

وی با بیان اینکه نظریه پردازی با نبوغ و هوش پیوند خورده است، افزود: باید فضای لازم برای نظریه پردازی ایجاد شود. وقتی دانشجو به سمتی می رود که نمره بگیرد و جزوه ای حفظ کند، ایجاد مشکل می کند. بنابراین باید اساتید دانشگاه از فضای نمره و جزوه فاصله بگیرند تا فضایی برای نوآوری در تعلیم ایجاد شود و ذهن دانشجو نیز خلاق بار بیاید و به پژوهش و سوال و جستجو علاقه مند شود.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم اضافه کرد: شرایط مقدمه ای و پیش زمینه هایی باید برای نهادینه شدن پژوهش در میان دانشجویان فراهم شود که این مهم نیز به استاد و سیستم آموزشی برمی گردد. سیستم آموزشی باید بپذیرد که اگر از جامعه دانشگاهی بخواهد یک نظریه پرداز بیرون بیاید باید شرایطی مهیا شود.

محسن اسلامی که معتقد است باید یک دوره اندیشیدن و تفکر در مدارس ایجاد شود، گفت: شاید دو واحد پیش دانشگاهی باید به تفکر اختصاص پیدا کند. دانش آموز باید چگونه تفکر کنیم، شرایط تفکر چگونه است، پیش شرطهای تفکر و خروجیهای تفکر آشنا باشد و بعد وارد دانشگاه شود. اندیشیدن در کشور باید تقویت شود.

وی با بیان اینکه پیشرفتهای علمی باید متکی بر دیدگاه بومی باشد، گفت: جامعه دانشگاهی ما در یک دوره ای به جهت هیاهو و جذابیتی که پیشرفت علمی در غرب با ساخت هواپیما و قطار تا کشف نفت و انرژیهای جدید به وجود آورد، خیلی وسیع دروازه ها را باز کرد اما غافل شد و گرایشات غرب محوری در ایران معنا گرفت و پارادایم شد اما به تدریج بوده اند دانشمندانی که سعی کرده اند دانش غرب را بیاموزند اما بومی رفتار کنند.

این مدرس دانشگاه مسیر پیشرفت علمی را مسیر توجه به علم بومی دانست و گفت: ایران از جمله کشورهایی است که سابقه دیرینه دارد لذا اگر تاکید بر بوم نشود به یک بحران هویتی دچار می شود اما این به آن معنا هم نیست که باید در را بر روی پیشرفتهای علمی غرب ببندیم و تاکیدمان صرفا بر بوم باشد بلکه باید از همه دانشها و معرفتها استفاده شود اما این معرفت یک معرفتی است که در شاکله و استخوان بندی اش بومی باشد.