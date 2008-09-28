ارائه سری اول گوشیهای تلفن همراه با صفحه لمسی توسط نوکیا

به گزارش خبرگزاری مهر، نوکیا طی هفته آینده اولین سری گوشی تلفن همراه با صفحه لمسی تولید شده در این شرکت را ارائه خواهد کرد.

با اینکه تاکنون شرکتهایی مانند LG، اپل و سامسونگ در طی دو سال گذشته تعداد بیشماری از این محصول را ارائه کرده اند، این شرکت تا به حال در جهت ساخت محصولی از این گروه اقدامی صورت نداده بود.

نوکیا قصد دارد این محصول جدید با نام "تیوب" را در 2 اکتبر 2008 به نمایش بگذارد. این شرکت در سال اخیر اعلام کرده بود که قصد تولید گوشی لمسی و ارائه آن را با قیمتی پایین تر از نمونه های رقیب برای به دست گرفتن بازار این محصول دارد.

به گفته این شرکت عرضه ارزان قیمت این محصول در کشورهایی با تقاضای زیاد مانند هندوستان می تواند این محصول را در رتبه بالاتری نسبت به محصولات رقیب قرار دهد.

بر اساس گزارش Informationweek، هر دو نمونه از این محصول جدید - نمونه گران قیمت و ارزان قیمت - در ماه اکتبر در دسترس مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.