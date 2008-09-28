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۷ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۰۳

مومنی رخ به مهر خبر داد:

روند واگذاری فرودگاه اراک به بخش خصوصی منتفی شد

روند واگذاری فرودگاه اراک به بخش خصوصی منتفی شد

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور از منتفی شدن روند واگذاری فرودگاه اراک به بخش خصوصی خبر داد.

سید احمد مومنی رخ در گفتگو با مهر در خصوص واگذاری فرودگاه اراک گفت: بررسی و انجام مذاکرات جدید برای انجام سرمایه گذاری بخش خصوصی در فرودگاه اراک منتفی شده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور افزود: واگذاری کل فرودگاه اراک به بخش خصوصی که از ابتدا مطرح نبود، و انجام سرمایه گذاری این بخش نیز به دلیل عدم ارائه مدل سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی منتفی شده است.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری در فرودگاه اراک در حال حاضر متقاضی دیگری ندارد و بحث سرمایه گذاری در آن عملا مسکوت شده است.

مومنی رخ ابراز داشت: بحث انجام برخی سرمایه گذاری های توسعه ای در فرودگاههای کشور برای این شرکت دارای اولویت خاصی است، اما نحوه انجام سرمایه گذاری نیز باید برای شرکت مادر تخصصی فرودگاهها و بخش خصوصی سرمایه گذار دارای توجیه اقتصادی باشد.

کد مطلب 756619

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