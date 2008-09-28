روند واگذاری فرودگاه اراک به بخش خصوصی منتفی شد

سید احمد مومنی رخ در گفتگو با مهر در خصوص واگذاری فرودگاه اراک گفت: بررسی و انجام مذاکرات جدید برای انجام سرمایه گذاری بخش خصوصی در فرودگاه اراک منتفی شده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور افزود: واگذاری کل فرودگاه اراک به بخش خصوصی که از ابتدا مطرح نبود، و انجام سرمایه گذاری این بخش نیز به دلیل عدم ارائه مدل سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی منتفی شده است.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری در فرودگاه اراک در حال حاضر متقاضی دیگری ندارد و بحث سرمایه گذاری در آن عملا مسکوت شده است.

مومنی رخ ابراز داشت: بحث انجام برخی سرمایه گذاری های توسعه ای در فرودگاههای کشور برای این شرکت دارای اولویت خاصی است، اما نحوه انجام سرمایه گذاری نیز باید برای شرکت مادر تخصصی فرودگاهها و بخش خصوصی سرمایه گذار دارای توجیه اقتصادی باشد.