دو هزار انشعاب آب در شهرستان بجنورد نصب شد

منصور درتومی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: از این تعداد انشعاب آب دو هزار و 50 مورد نصب و 435 مورد نوسازی شده است که از این تعداد انشعاب 153 مورد در شهر بجنورد ، 168 مورد در شهر حصار و گرمخان و 114 مورد در شهر راز بوده است.

وی با بیان اینکه در شش ماه نخست سال جاری دو هزار و 353 دستگاه کنتور خراب آب توسط کارکنان این شرکت تعویض شد، اظهار داشت: از این تعداد دستگاه کنتور خراب، دو هزار و 100 دستگاه در شهر بجنورد، 207 دستگاه در شهر راز و 49 دستگاه در بخش حصار گرمخان بوده است.

این مسئول از تبدیل 30 مورد انشعاب آب غیرمجاز به مجاز در شهر بجنورد در سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: در سال گذشته هیچ انشعاب غیرمجاز به مجاز تبدیل نشده بود.

وی عملیات اصلاح چهار هزار متر شبکه آب، دو هزار و 690متر توسعه شبکه آب، سه هزار و 140 مورد نصب انشعاب آب، یک هزار و500 مورد نصب انشعاب فاضلاب، حفر یک حلقه چاه آب، نوسازی 600 رشته انشعاب آب، تعویض دو هزار دستگاه کنتور خراب آب، دو هزار متر اجرای خطوط فرعی فاضلاب و تجهیز یک حلقه چاه آب را از جمله مهمترین فعالیتهای امور آب و فاضلاب بجنورد در سال جاری عنوان کرد.